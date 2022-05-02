سفارة أمريكا بأوكرانيا تأمل فى العودة إلى كييف نهاية مايو

جدة - نرمين السيد - وقالت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية فى أوكرانيا، كريستينا كفين - خلال مؤتمر صحفى بمدينة لافيف غربى البلاد نقلته شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الإثنين: "نأمل كثيرًا فى أن تسمح الظروف لنا بالعودة إلى كييف بحلول نهاية الشهر الجارى .. نحن ننصت إلى اختصاصيى الأمن المحترفين وعندما يخبروننا أنه بإمكاننا العودة، سنعود".
وكانت الولايات المتحدة قد قررت إغلاق سفارتها بالعاصمة الأوكرانية كييف فى 24 فبراير الماضى، ونقلت مؤقتًا عددًا صغيرًا من الأفراد الدبلوماسيين المتبقيين فى البلاد إلى مدينة لافيف قبل 10 أيام من بدء الحملة العسكرية الروسية على أوكرانيا.
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