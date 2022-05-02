العالم اليوم - ساعة الصفر.. فيديو يرصد قصف "رابتور" روسي وتدميره بالكامل

انتم الان تتابعون خبر ساعة الصفر.. فيديو يرصد قصف "رابتور" روسي وتدميره بالكامل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 مايو 2022 05:15 مساءً - كشفت لقطات فيديو "ساعة الصفر"، عندما تضرب طائرة أوكرانيا مسيرة قارب دورية روسي في البحر الأسود، وتدمره بالكامل.

ويظهر مقطع فيديو سجلته طائرة "بايراكتار" بدون طيار، فوق جزيرة "سنيك" صباح الاثنين، لحظة قصف هجومية على قارب "رابتور".

وقالت البحرية الأوكرانية إنها إحدى سفينتي دورية روسيتين دمرت صباح الاثنين.

وكتب رئيس الأركان العامة الأوكراني، فاليري زالوجني، على فيسبوك: "دمر قاربان روسيان من فئة رابتور فجر اليوم بالقرب من جزيرة سنيك (الأفعى)".

الطائرة بدون طيار "درون"، تركية الصنع، هي نفس النموذج المستخدم في التدمير "الجريء" للسفينة الروسية "موسكفا"، الشهر الماضي.

وبحسب ما ورد كانت قوارب "رابتور" تستخدم لإجلاء العسكريين الروس من الجزيرة لاستبدالهم بقوات جديدة.

وقالت قيادة العمليات الجنوبية في أوكرانيا إن الضربات جاءت "في الوقت الذي حاول فيه العدو تنفيذ إجلاء وتجديد الأفراد".