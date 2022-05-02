نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الجامعات برقم الامتحاني في المقال التالي
رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 ، ما زال الطلاب يبحثون عن نتائج القبول الموازي لمعرفة الكليات التي تم القبول بها بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج القبول الموازي لهذا العام وهو قبول الطلاب والطالبات في كليات بدرجات أقل من الحد الأدنى للقبول بشروط محددة، وان النتيجة سيتم الإعلان عنها إلكترونيا من خلال رابط خاص بالوزارة تيسيراُ على أبنائنا الطلاب في ظل الظروف التي يعاني منها جميع البلدان من تفشي لفيروس كورونا، ومن خلال المقال التالي سنوضح لكم أهم الخطوات التي من خلالها يمكن الاستعلام عن نتائج القبول الموازي بالعراق للعام الدراسي الحالي 2022.
رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022
رابط الكشف عن نتائج القبول الموازي بالعراق 2021/2022 نستعرضه مع حضراتكم الان حيث قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن ظهور نتيجة القبول الموازي لطلاب الجامعات حيثيمكن الان لجميع الطلاب التعرف على نتيجة القبول ومعرفة اسم الكلية والجامعة التي تم القبول بها الطالب او الطالبة حيث قد تم اعتماد نتائج القبول الموازي بعد اعلان قبول نحو 21 الف طالب وطالبة على مستوي جميع الاقسام والتخصصات التي جاءت امام الطلاب والطالبات من خلال رقم الامتحان وعن طريق إتباع الخطوات التالية:
- الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم بالعراق.
- الدخول لقسم نتائج الامتحانات
- اختيار قسم القبول الموازي لطلبة الجامعات.
- اختيار العام الدراسي الحالي.
- كتابة البيانات بشكل صحيح
- اختيار المحافظة التي يدرس بها الطالب.
- سيظهر لكم ملف pdf بالنتيجة.
- يتم الضغط على كلمة تنزيل للملف.
- بعد التنزيل يتم فتح الملف.
- البحث من خلال الاسم او رقم الامتحان لمعرفة نتيجة القبول والكلية التي تم القبول بها.
حيث بلغت نسبة القبول هذا العام لكليات الطب في كل الجامعات العراقية بمعدل 99%، في كلية طب بغداد، و99.5 % بالنسبة لكلية طب البصرة، ونسبة 98.5 % لكلية طب كركوك، وأخيرا طب الموصل بنسبة بلغت 98.3%.
شروط القبول الموازي بالعراق
أعلنت وزارة العليم العالي العراق أن هناك مجموعة من الشروط التي يجب ان تتواجد لقبول الطالب بالتعليم الموازي وتغيير الكلية التي تم القبول بها بمجموع أقل من مجموع القبول في هذه الكليات ، من أهم هذه الشروط:
- بالنسبة لكلية الطب أن يتحصل الطالب على معدل درجات تراكمي لا يقل عن ثلاثة درجات بحد أدنى.
- كلية العلوم أن يتحصل الطالب على معدل درجات تراكمي لا يقل عن خمسة درجات بحد أدنى.
- وبالنسبة لكلية الهندسة أن يتحصل الطالب على معدل درجات تراكمي لا يقل عن أربعة درجات بحد أدنى.
- أما باقي الكليات والمعاهد أن يتحصل الطالب على معدل درجات تراكمي لا يقل عن ستة درجات بحد أدنى.
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