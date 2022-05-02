HERE موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 جميع الجامعات العراقية بأسمك الرباعي على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 حالة من الترقب والقلق بالنسبة لطلاب العراق المتقدمين بتظلمات لتقليل الاغتراب وتغيير الكلية او المعهد التي تم القبول بها هذا العام، وذلك بعد الأخبار المتداولة عن إعلان وزارة التربية والتعليم عن نتائج القبول الموازي وظهور النتيجة على موقع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم أيضا حيث تم الإعلان عن ان نتائج الطلاب بالعراق ستكون بالكامل من خلال مواقع الوزارة في ظل حرص الحكومة العراقية على مصلحة أبنائنا الطلاب من التزاحم والتكدس في أماكن الدراسة بالمدارس والجامعات في ظل انتشار فيروس كورونا ومتحوره أوميكرون، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية الاستعلام عن نتيجة القبول الموازي بالخطوات.

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021

موقع معرفة نتائج القبول الموازي 2022/2021 نستعرضه مع حضراتكم الان حيث ان التعليم الموازي بالعراق هو أن يسمح للطلاب والطالبات الدخول لكلية او معهد بدرجات أقل من معدل الدرجات الحد الأدنى للقبول ولكن بشروط، حيث بعد أن تقدم عدد كبير من طلاب وطالبات بالعراق بالكليات والمعاهد التي تم القبول بها او كما يطلق عليه التعليم الموازي تم الاعلان عن نتائج القبول حيث بعد طول انتظار فقد ظهرت النتيجة أخيرا و أصبح متاح للطلاب التعرف على نتيجة القبول الموازي والاستعلام عن النتيجة يتم إلكترونيا بخطوات سهلة سيتم سردها في النقاط التالية:

الدخول لموقع وزارة التربية والتعليم بالعراق.

اختيار نتائج القبول الموازي 2022

كتابة البيانات بشكل صحيح الاسم ورقم الامتحان

اختيار المحافظة التي يدرس بها الطالب.

تحميل ملف النتيجة pdf .بالضغط على كلمة تنزيل للملف.

بعد التنزيل يتم فتح الملف.

البحث من خلال الاسم او رقم الامتحان لمعرفة نتيجة القبول والكلية التي تم القبول بها.

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