تصريح جديد من ألمانيا بشأن حظر النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - أكدت السلطات الألمانية، استعداد برلين لدعم حظر النفط الروسى، موضحة أنه يجب التحضير لأى حظر للنفط الروسى جيدا لمنع حدوث أضرار اقتصادية، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





وكان وزير الاقتصاد والمناخ روبرت هابيك، قد أعلن فى وقت سابق، أنه "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بذلنا جهودًا كبيرة مع جميع الأطراف المعنية لتقليص وارداتنا من الوقود الأحفورى من روسيا وتنويع إمداداتنا". يشار إلى أن ألمانيا قد أعلنت قبل عدة أسابيع، أنها تريد الاستغناء تمامًا عن النفط والفحم الروسى بحلول نهاية العام، كما أيدت حظرًا أوروبيًا على النفط الروسى.

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