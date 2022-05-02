تصريح جديد من غازبروم بشأن توريد الغاز إلى أوروبا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم شركة "غازبروم" الروسية، سيرجى كوبريانوف، إن طلبات المستهلكين الأوروبيين على الغاز الروسى ارتفعت بحلول الثانى من مايو وبلغت 98.96 مليون متر مكعب فى اليوم، مضيفا أن الشركة الروسية مستمرة بتزويد عملائها الأوروبيين بالغاز عبر أراضى أوكرانيا، كالعادة دون تغيير.

وكانت وكالة الطاقة الدولية، قد أعلنت فى وقت سابق، إن أوروبا يمكن أن تخفض وارداتها من الغاز الروسى بأكثر من النصف فى غضون عام، لكن القيام بذلك سيتطلب مجموعة من الإجراءات السريعة، من تبديل غلايات الغاز بمضخات حرارية إلى زيادة واردات الغاز الطبيعى المسال، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.