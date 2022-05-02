الاستعلام عن موظف وافد بمنصة الموارد البشرية السعودية

الاستعلام عن موظف وافد، فمن خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يتوفر الكثير من الخدمات العامة للمواطنين، التي تحرص على تقديم خدماتها بأسرع وقت ممكن وبأقل جهد لجميع المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية، حيث تعد خدمة الاستعلام عن موظف وافد من الخدمات التي يتم الاستعلام عنها بصفة دورية من جانب بعض الأفراد والمصالح الحكومية أو المؤسسات الخاصة من أجل التعرف علي تفاصيل بداية عمل الموظف والتعرف علي التفاصيل الوظيفية المختلفة التي تخصه، وسوف نوضح لكم كيفية الاستعلام عن موظف وافد برقم الإقامة أو برقم جواز السفر من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الاستعلام عن موظف وافد

وفرت وزارة الموارد البشرية خدمة الاستعلام عن موظف وافد بشكل إلكتروني من خلال منصتها الإلكترونية، علي أن يتم الاستعلام من خلال هذه الخطوات الآتية:

الدخول لموقع وزارة الموارد البشرية من خلال الرابط الآتي/ تسجيل دخول.

النقر علي تسجيل الدخول.

يجب إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الشخصية في المكان الخاص بذلك.

إدراج رمز التحقق المرئي.

الضغط على أيقونة الدخول.

اختيار القائمة الخاصة بخدمات الموقع الرئيسية.

اختيار قسم الخدمات الإلكترونية.

تحديد النقر علي قسم الاستعلامات.

اختيار خدمة (الاستعلام عن وافد).

يجب إدراج جميع البيانات الخاصة بالاستعلام للفرد المراد الحصول على استفسار عنه، علي أن يتم إدخال رقم الإقامة أو رقم جواز السفر في المكان الخاص بذلك.

ثم الضغط علي تبويب (استعلام).

الاستعلام عن نقل كفالة وافد

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية السعودية خدمة الاستعلام عن نقل كفالة وافد، حيث يمكن أن تتم متابعة الطلب من خلال موقعها الإلكتروني، وفق تنفيذ الخطوات التالية: