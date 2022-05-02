نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام الإقامة الجديد في المملكة 1443 ومميزاته في المقال التالي
نظام الإقامة الجديد في المملكة 1443 ومميزاته، أصبحت شروط تجديد الإقامة للمقيمين في السعودية أسهل منذ أن قامت المملكة العربية السعودية بعمل تعديلات على نظام الإقامة داخل حدودها، وبالإضافة إلى أن نظام الإقامة الجديد يعطي الكثير من المميزات والتسهيلات لجميع المقيمين، ومن أهم تلك التعديلات أن أصبح من الممكن إقامة العوائل للمقيمين معهم ودون الحاجة لكفيل، وأيضا أصبح المقيم يستطيع التنقل بين الوظائف بدون قيود أو شروط وذلك حتى يستطيع العثور على العمل المناسب له.
نظام الإقامة الجديد في المملكة ومميزاته:
لقد أصبح من الممكن للوافد الاستفادة من إقامة مؤقتة أو دائمة وذلك بعد ما قامت به الحكومة من تعديلات على نظام الإقامة القديم والذي استمر لعقود من الزمن، وذلك سواء كان معهم أسرهم أم لا، وهذا أيضا وفق شروط ومتطلبات، كما أن النظام الجديد يسمح بمنح الإقامة المميزة، وتنقسم إلى نوعين هما:
- أولاً إقامة مميزة غير محددة المدة.
- ثانياً إقامة مميزة سارية لمده عام واحد ولكن قابلة للتجديد سنوياً.
وأما بالنسبة للنظام الجديد في الإقامة داخل أراضي المملكة العربية السعودية فأصبح له العديد من المميزات وهي:
- من مميزات الإقامة الجديدة أن يسمح للمقيمين بتجديد تصريح الإقامة له ولأفراد أسرته، وذلك دون الحاجة لكفيل، كما كان يسري في النظام السابق، والمعروف بنظام الكفيل.
- كما أن من ميزات هذا التجديد أنه يسمح للمقيم بالتنقل من رب عمل لأخر دون قيد أو شرط. وذلك للحصول على عمل جيد ومناسب له.
- أيضا أصبح من الممكن القيام بتقسيط المبلغ المترتب على رخصة العمل أو الإقامة، وأيضاً المبلغ الذي يقوم بدفعة مقابل السكن.
- يسمح النظام الجديد بمد تأشيرة الزيارة لمده 90 يوماً أي ربع سنوي. وذلك بدلاً من القيام بدفع أي رسوم للتمديد، ولكن لم يتم تطبيق هذه الميزة للعمالة المنزلية.
- أصبح للمقيم الحق في تملك العقارات وممارسة كافة الأنشطة التجارية وأيضا تملك السيارات والمركبات.
- كذلك أصبح يمكن للمقيم الاستفادة من تأمين ضد الحوادث، كما يمكنه الاستفادة من خدمات المستشفيات الحكومية.
- في النهاية تم التعديل على النظام القديم لإعطاء المقيم الحق في التسجيل في المدارس الحكومية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نظام الإقامة الجديد في المملكة 1443 ومميزاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.