نظام الإقامة الجديد في المملكة 1443 ومميزاته، أصبحت شروط تجديد الإقامة للمقيمين في السعودية أسهل منذ أن قامت المملكة العربية السعودية بعمل تعديلات على نظام الإقامة داخل حدودها، وبالإضافة إلى أن نظام الإقامة الجديد يعطي الكثير من المميزات والتسهيلات لجميع المقيمين، ومن أهم تلك التعديلات أن أصبح من الممكن إقامة العوائل للمقيمين معهم ودون الحاجة لكفيل، وأيضا أصبح المقيم يستطيع التنقل بين الوظائف بدون قيود أو شروط وذلك حتى يستطيع العثور على العمل المناسب له.

نظام الإقامة الجديد في المملكة ومميزاته:

لقد أصبح من الممكن للوافد الاستفادة من إقامة مؤقتة أو دائمة وذلك بعد ما قامت به الحكومة من تعديلات على نظام الإقامة القديم والذي استمر لعقود من الزمن، وذلك سواء كان معهم أسرهم أم لا، وهذا أيضا وفق شروط ومتطلبات، كما أن النظام الجديد يسمح بمنح الإقامة المميزة، وتنقسم إلى نوعين هما:

أولاً إقامة مميزة غير محددة المدة.

ثانياً إقامة مميزة سارية لمده عام واحد ولكن قابلة للتجديد سنوياً.

وأما بالنسبة للنظام الجديد في الإقامة داخل أراضي المملكة العربية السعودية فأصبح له العديد من المميزات وهي: