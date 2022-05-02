روسيا تعلن إجلاء أكثر من 100 شخص من مصنع آزوف ستال بـ ماريوبول

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الإثنين، إجلاء أكثر من 100 شخص من مصنع "آزوف ستال" بمدينة ماريوبول الأوكرانية والمنازل المجاورة له خلال اليومين الماضيين، مشيرة إلى أن من بين هؤلاء من قرر البقاء فى دونيتسك ومن قرر المغادرة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام كييف.





وقال بيان للدفاع الروسية: "إن عملية إجلاء الرهائن المدنيين، الذين يحتجزهم القوميون الأوكرانيون فى مصنع "آزوف ستال"، والتى تمت بمبادرة من الجانب الروسى، أسفرت عن خروج 25 شخصا من المنازل المجاورة و21 شخصا من المصنع فى اليوم الأول للعملية، أى 30 أبريل، وقرر هؤلاء طوعية البقاء فى منطقة دونيتسك". وأضاف البيان: "فى اليوم الثانى من العملية، الأول من مايو، جرى إجلاء 80 رهينة مدنية أخرى، وتم إيواؤهم وتقديم الطعام والمساعدة الطبية لهم، منهم 11 شخصا قرروا طواعية البقاء فى دونيتسك". وتابع:" أن 69 شخصا مدنيا قرروا المغادرة إلى المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام كييف، وتم تسليمهم إلى ممثلى الأمم المتحدة والصليب الأحمر".

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