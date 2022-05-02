المجر تجدد رفضها حظر وارادت الطاقة الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الحكومة المجرية زولتان كوفاكس -فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الإثنين- إن المجر تعارض أى حظر من جانب الاتحاد الأوروبى على واردات النفط والغاز الروسية.
وأضاف كوفاكس، أن الموقف المجرى بشأن أى حظر للنفط والغاز لم يتغير، مؤكدًا أن بلاده لا تؤيد الحظر على واردات النفط من موسكو.
ويعقد وزراء الاتحاد الأوروبى اليوم اجتماعا طارئا عقب قرار روسيا بحظر صادرتها من الغاز إلى بلغاريا وبولندا.
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