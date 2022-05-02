تكاليف الزيارة العائلية للمقيمين بالمملكة ورابط التقديم

تكاليف الزيارة العائلية للوافدين، حيث حددت السلطات السعودية تكاليف الزيارة العائلية في المملكة العربية السعودية، حيث أن تكاليف الزيارة تختلف حسب المدة التي سوف تستغرقها الزيارة, حيث يوجد اختلاف في التكاليف إذا كانت المدة 6 اشهر, أو كانت لمدة عام كامل أو إذا كانت الزيارة العائلية لمدة عامين كاملين, ومن اجل الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية يوجد بعد الشروط التي يجب توافرها, وطريقة الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية يسهل الحصول عليها إذا كانت الشروط متوفرة إذا تم تنفيذ جميع الإجراءات التي تخص الزيارة العائلية, وسوف نقوم بتوضيح كل ما يخص الزيارة العائلية في هذا المقال.

طريقة الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية بالسعودية

يتم الحصول علي تأشيرة الزيارة العائلية وفق بعض الخطوات الإلكترونية التي تتم علي النحو التالي:

يجب الذهاب إلى الموقع الإلكتروني التالي/ منصة التأشيرات الإلكترونية.

يتطلب من كل فرد أن يدخل علي الخدمات الإلكترونية بمنصة التأشيرات الإلكترونية ثم طلب تأشيرة الزيارة.

يجب الانتظار لمده حوالى 3 أيام حتى تظهر التأشيرة.

ثم الاستعلام عن التأشيرة في السفارة للتأكد منها.

شروط تأشيرة الزيارة العائلية السعودية

يجب ملء نموذج التأشيرة بشكل إلكتروني من خلال الموقع الموضح.

يجب الموافقة على نموذج التأشيرة من خلال الجهة المعنية بالعمل.

يشترط أن يتم ملء النموذج باللغة العربية فقط.

يتم منع طلب التأشيرة في أيام الحج والعمرة.

يجب أن يكون مع المقيم أقامة عمل وليست أقامة مرافق.

يجب أن تكون صلاحية الجواز لا تقل عن 6 اشهر.

في حالة زيارة الأبناء لا يجب أن لا تقل أعمارهم عن 18 عام.

طلب الزيارة العائلية بمنصة الخارجية السعودية

يجب الدخول إلى موقع وزارة الخارجية السعودية, ثم القيام بالتسجيل على المنصة.

القيام بالنقر على خدمة طلب زيارة عائلية.

القيام بتحديد إذا كنت مقيم أو مواطن, ثم النقر على موافق.

القيام بملأ الخانات بالبيانات المطلوبة, ثم النقر على موافق للانتقال إلى صفحة البيانات الشخصية.

يجب كتابة هدف الزيارة ومدة الصلاحية وغيرها من البيانات الأخري.

يجب الحصول على نموذج التأشيرة مطبوع, ثم أخده إلى الكفيل من أجل التوقيع عليه والموافقة عليه أيضا من الغرفة التجارية.

تكاليف تأشيرة الزيارة العائلية