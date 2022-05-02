موعد صلاة العيد في السعودية جميع المدن والقاهرة

موعد صلاة العيد في السعودية يبحث الكثير عن موعد صلاة العيد في السعودية تحديدًا في مدينة جدة، بفرحة العيد وبهجته تكمن في أداء المصلين بصلاة العيد والتكبير والاحتفال بشعائر الله تعالى قال تعالى:” ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب”، ولمعرفة مواعيد صلاة العيد تابعوا معنا هذه المقالة.

موعد صلاة العيد في السعودية

المملكة العربية السعودية لها مكانة خاصة في قلوب المسلمين، حيث إن بها الكعبة المكرمة والحرم المكي، وفيها دفن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المؤكد أن تكون موعد صلاة العيد في جدة في السعودية في تمام الساعة السادسة وسبع دقائق صباحًا، وبالنسبة لموعد صلاة العيد في مكة المكرمة تبدأ في تمام الساعة السادسة وأربعة دقائق، كما تبدأ صلاة العيد في مدينة الرياض في تمام الساعة الخامسة واثنان وثلاثون دقيقة صباحًا.

موعد صلاة العيد في باقي مدن السعودية

يريد الكثير معرفة موعد صلاة العيد في باقي مدن السعودية، حيث إن صلاة العيد تقام في المدينة المنورة في تمام الساعة السادسة ودقيقة واحدة، وفي مدينة الدمام الساعة الخامسة والسادسة عشر دقيقة، وفي مدينة القطيف في تمام الساعة الخامسة والسابعة عشر دقيقة، وفي مدينة الطائف في تمام الساعة السادسة واثنان دقيقة، وفي مدينة نجران الساعة الخامسة واثنان وخمسون دقيقة، وفي مدينة حائل في تمام الساعة الخامسة وثمان وأربعون دقيقة، وفي مدينة تيماء في تمام الساعة السادسة إلا خمس دقائق.

مواعيد صلاة العيد في مصر

يتساءل الكثير عن موعد صلاة العيد في مصر، حيث تختلف ميعاد الصلاة من محافظة لأخرى، ولكن بدقائق بسيطة، ففي القاهرة تقام الصلاة الساعة الخامسة وست وثلاثون دقيقة، وفي الإسكندرية في تمام الساعة الخامسة وأربعين دقيقة، وفي بورسعيد في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحًا، وفي المنصورة في الساعة الخامسة والرابعة وثلاثون دقيقة، وفي محافظة طنطا في تمام الساعة الخامسة وست وثلاثون دقيقة، وفي محافظة شرم الشيخ الساعة الخامسة وسبع وعشرون دقيقة، وفي محافظة كفر الشيخ في تمام الساعة الخامسة وست وثلاثون دقيقة، وفي بنها في تمام الساعة الخامسة وست وثلاثون دقيقة.