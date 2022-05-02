فنلندا تتخذ إجراء جديدا ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة - فى بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم: إن "فينوفوميا" أنهت عقد تسليم محطة "هانهيكيفى 1" للطاقة النووية مع "روس أتوم"، مضيفة أن التعاون انتهى بأثر فورى وأعمال التصميم والترخيص والأعمال فى موقع "روس أتوم" انتهت.

وأوضحت الشركة الفنلندية أنها اتخذت القرار بسبب التأخير الكبير فى مشروع "RAOS" الكيان القانونى لشركة "أتوم" فى فنلندا، وعدم القدرة على تسليم المشروع، مشيرة إلى أن الحرب فى أوكرانيا أدت إلى تفاقم المخاطر على المشروع، حيث لم تتمكن "RAOS" من التخفيف من أى من المخاطر.