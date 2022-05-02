أزمة الأسعار تضرب بريطانيا.. والحكومة: استعدوا لزيادة أكبر

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" أن أسعار المواد الأساسية فى بريطانيا ترتفع الآن بأسرع وتيرة لم تشهدها خلال الثلاثين عاما الماضية، فأصبح البريطانيون يواجهون العديد من المشاكل المتعلقة بالمعيشة، لم تشهدها بلادهم منذ عام 1956.

وبحسب الصحيفة، فأن العديد من الأشخاص الذين خفضوا الإنفاق بالفعل، باتوا مضطرين إلى مراجعة ميزانيات أسرهم مرة أخرى، والامتناع عن عدد من المواد الغذائية، وفى الحالات القصوى، حتى قطع الكهرباء والغاز مؤقتا، والاعتماد في الطهى على الميكرويف بدلا من الفرن، لاقتصاد الطاقة، ما جعل البعض يواجه الجوع والبرد.

كما أدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والغذاء، ما أدى لارتفاع التضخم وزيادة الرسوم الجمركية، الأمر الذى جعل خبراء صناعة المواد الغذائية يحذرون المستهلكين من أن القادم أسوأ بكثير، مطالبين المواطنين بالاستعداد لزيادة أكبر فى الأسعار.