العالم اليوم - تحرك عسكري روسي من ماريوبول.. وقصف 38 هدفا أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 مايو 2022 02:15 مساءً - أعلن الجيش الأوكراني، الاثنين، أن روسيا أعادت نشر بعض قواتها من ميناء ماريوبول كي تنضم لهجومه في شرق البلاد، فيما أكد الجيش الروسي قصفه لعشرات الأهداف العسكرية الأوكرانية في الشرق.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، الاثنين، أن عددا من الكتائب الروسية أرسلت من ماريوبول إلى بلدة بوباسنا في لوغانسك شرقي البلاد.

بوباسنا كانت إحدى بؤر القتال في شرق أوكرانيا، حيث سعى الجيش الروسي لاختراق الدفاعات الأوكرانية هناك في محاولة لتطويق القوات الأوكرانية في الشرق.

وأضافت هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن الروس كانوا يحاولون أيضا تكثيف هجماتهم من إيزيوم إلى بلدتي سلوفيانسك وبارفينكوف.

وقال المحلل العسكري الأوكراني، أوليه جدانوف، للأسوشيتدبرس إن إعادة نشر القوات من ماريوبول إلى خط المواجهة في الشرق يعكس الفشل في تحقيق أي مكاسب هناك.

ولا يزال الجيش الروسي يبذل جهودا مضنية للقضاء على آخر جيوب المقاومة الأوكرانية في مجمع آزوفستال العملاق للصلب في ماريوبول.

ومن المقرر أن تقوم الأمم المتحدة بتنسيق جهد، الاثنين، لإجلاء المدنيين الذين يحتمون بالمصنع.

قصف أهداف أوكرانية

وفي السياق، أعلن الجيش الروسي أنه قصف عشرات الأهداف العسكرية الأوكرانية في الشرق.

وقال الناطق باسم الجيش الروسي إيغور كوناشينكوف إن المقاتلات الروسية أطلقت صواريخ دقيقة التوجيه لضرب 38 هدفا أوكرانيا، بينها مراكز تعبئة القوات والأسلحة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف كوناشينكوف أن غارة جوية روسية دمرت مستودع ذخيرة قرب تشيرنيهيف في إقليم زاباروغيا.

وقال المتحدث باسم الجيش الروسي إن مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29 تم إسقاطها قرب مدينة سلوفيانسك شرقي أوكرانيا.

وركز الجيش الروسي هجماته خلال الأسابيع الأخيرة على إقليم دونباس- معقل الصناعة في أوكرانيا- حيث يقاتل انفصاليون تدعمهم موسكو، القوات الأوكرانية منذ عام 2014.