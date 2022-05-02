أستراليا تسجل 31 ألف إصابة جديدة بكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 01:25 مساءً - سجلت وزارة الصحة الأسترالية، 31 ألفًا و84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد منذ بدء تفشي الوباء إلى 5 ملايين و991 ألفا و928 حالة.

وأشارت الوزارة - على موقعها الإلكتروني الرسمي اليوم الاثنين - إلى أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في أستراليا بلغ 7 آلاف و244 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت أن إجمالي حصيلة المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 5 ملايين و624 ألفا و690 شخصا منذ بدء تفشي الوباء في أستراليا.