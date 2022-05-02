خلال 24 ساعة.. أستراليا تسجل أكثر من 31 ألف إصابة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت وزارة الصحة الأسترالية، 31 ألفا و84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالى المصابين فى البلاد منذ بدء تفشى الوباء إلى 5 ملايين و991 ألفا و928 حالة.





وأشارت الوزارة - على موقعها الإلكترونى الرسمى اليوم الإثنين - إلى أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى أستراليا بلغ 7 آلاف و244 حالة، بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية. وأوضحت أن إجمالى حصيلة المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 5 ملايين و624 ألفا و690 شخصا منذ بدء تفشى الوباء فى أستراليا.

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