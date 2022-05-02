رقم صادم لأعداد الفارين من أوكرانيا بسبب الحرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - اليوم الإثنين - أن الإحصاءات تم تجميعها من مصادر مختلفة، لاسيما البيانات التى قدمتها السلطات من نقاط العبور الحدودية الرسمية.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد توقعت فرار ما يقرب من 8.3 مليون شخص من أوكرانيا هذا العام.