جدة - نرمين السيد - وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين - اليوم الإثنين - أن الإحصاءات تم تجميعها من مصادر مختلفة، لاسيما البيانات التى قدمتها السلطات من نقاط العبور الحدودية الرسمية.
وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد توقعت فرار ما يقرب من 8.3 مليون شخص من أوكرانيا هذا العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رقم صادم لأعداد الفارين من أوكرانيا بسبب الحرب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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