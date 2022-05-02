أحدث تطورات العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوى الروسية أسقطت 10 طائرات بدون طيار أوكرانية وصاروخين من طراز "توشكا يو". وأضافت أنه تم تدمير 38 منشأة عسكرية أوكرانية، كما تم إسقاط مقاتلة "ميج 29" بالقرب من سلوفيانسك، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

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