ساحر تفتيح البشرة.. كريم بانثينول مع القهوة الرهيب لوجه مشرق كالبدر وبياض ملفت

كريم بانثينول مع القهوة، دائمًا ما يبحث معظم الناس عن حلول لمشكلة اسمرار البشرة وتعرضها للجفاف، فالأطباء ينصحون باستعمال وصفات طبيعية أفضل من استخدام أي مستحضرات كيميائية، وبناء على ذلك الأمر سنقوم بتسليط الضوء على طريقة تحضير وصفات بكريم البانثينول مع القهوة، فهذه الوصفة قد أثبتت نجاحًا وفاعلية مع معظم الناس، وهذا ما سنتطرق إليه بالبحث داخل هذا المقال في موقع ثقفنى.

كريم بانثينول مع القهوة

لكي يتم الاستفادة من كافة الفوائد التي تقدمها هذه وصفة كريم البنثينول، فيجب الالتزام بكافة المكونات وخطوات التحضير الآتي ذكرها:

المكونات:

ملعقة كبيرة من النشا.

وملعقة كبيرة من كريم البانثينول.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة من ماء الورد.

ونصف ملعقة كبيرة من القهوة.

طريقة التحضير والاستخدام

أولًا نقوم بإحضار إناء عميق، ونضع به ملعقة نشا مع نصف ملعقة من القهوة مع كمية من ماء الورد وزيت الزيتون. بعد ذلك يتم المزج باستمرار حتى نتحصل على خليط متجانس بعض الشيء. ومن بعدها نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من البانثيول، وذلك مع الخلط بشكل مستمر، حتى نتحصل على خليط كريمي دون وجود أي تكتلات به. بعد ذلك وقبل استعمال الوصفة على البشرة، فيجب غسلها جيدًا بالماء الدافئ. بينما يفضل استخدام مقشر أيضًا، حتى نتحصل على بشرة نظيفة من أي زيوت. بعد ذلك نقوم بوضع هذا الخليط على الوجه بشكل كامل. ثم يتم ترك الخليط على البشرة لمدة تقدر بحوالي ساعة على أقل تقدير. بعد ذلك تأتي خطوة غسل الوجه بالماء الدافئ، وسوف نلاحظ توصلنا إلى نتائج مذهلة من وراء المواظبة على إجراء تلك الوصفة. فمن الأفضل استخدام تلك الوصفة 3 مرات على مدار الأسبوع. وسوف نتحصل على درجة تبييض مثالية للبشرة دون الحاجة إلى استخدام مكونات كيميائية ضارة بالبشرة.

وفي الختام نكون قد عرضنا لكم أسهل وأسرع طريقة كريم بانثينول مع القهوة بالمنزل، وبالتالي نستطيع أن نقول وداعًا لمشكلة التصبغات والهالات السوداء العنيدة بعد استخدام تلك الوصفة، وذلك بسبب أنها تقوم بإعطاء درجة التبييض والترطيب المطلوبة للبشرة دون ترك أي آثار جانبية عليها، وهذا ما اوضحته لنا معظم التجارب الشخصية.