تعرض هواتف رئيس وزراء إسبانيا ووزيرة الدفاع لتنصت خارجى

جدة - نرمين السيد - قالت الحكومة الإسبانية، إن هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارجريتا روبلز، تعرضت لتنصت "خارجى"، عبر برنامج التجسس الإسرائيلى "بيجاسوس"، واصفة الأمر بأنه "تدخل غير شرعى". وبحسب وكالة "فرانس برس" أكد فيليكس بولانوس، وزير شؤون الرئاسة الإسبانية، النبأ، قائلا: "هذا ليس افتراضا، إنها وقائع خطرة للغاية سجلت فى العام 2021"، مضيفا: "نريد أن تتحقق العدالة".

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