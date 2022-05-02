نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التواصل مع مؤسسة الأمير الوليد بن طلال الخيرية للحصول على شقة سكنية أو سيارة في المقال التالي
يقدم الأمير الوليد بن طلال العديد من المساعدات الخيرية وفرص العمل الكثيرة في المملكة العربية السعودية كما يقوم بتقديم المساعدة المالية الخاصة للمواطن السعودي المستحق لذلك بالإضافة إلى إمكانية توفير سكن خاص به بشروط خاصة كما تتيح تلك الجمعية بتوفير سيارة خاصة للمواطن واستحقاقه لنيل معيشة أفضل من ذلك ويبحث الكثير من المواطنين السعوديين عن طرق التواصل بجمعية الأمير الوليد بن طلال فتوجد العديد من شتى وسائل الاتصال بتلك الجمعية وسوف نوضح أهم تلك الوسائل التي يقوم من خلالها المواطن بالتواصل إليهم عبر البريد الإلكتروني أو من خلال الاتصال بأرقام خاصة بالجمعية سوف نوضحها في هذا المقال.
طريقة التواصل بجمعية الأمير الوليد بن طلال
توجد طرق مختلفة للتواصل بالأمير بن طلال سوف نوضح أهم تلك الطرق خلال السطور التالية
- نقوم بالدخول على لينك جمعية الوليد بن طلال من خلال البحث عنها من موقع جوجل.
- نقوك بإدخال البيانات المطلوبة من اسم وجنسية وعمر.
- يتم تحديد المرتب المالي أو الدخل الشهري للمواطن.
- من ضمن البيانات المتطلبة أيضًا هي توضيح الحالة الاجتماعية للمواطن.
- يتم النقر على إرسال وننتظر الرد خلال اقرب فترة ممكنة.
الارقام التي يمكن من خلالها التواصل بالأمير الوليد بن طلال
يبحث الكثير من المواطنين السعوديين بالأرقام التي يمكن من خلالها التواصل بالوليد بن طلال والتي سيتكم توضيحها خلال السطور الآتية
- إذا كان المواطن متوجه إلى مكتب الجمعية نفسها فعليه الاتصال عبر الرقم التالي ٩٦٦١١٢١١٠٠٠٠.
- إذا كان المواطن يريد التواصل بمؤسسة الوليد بن طلال فعليه الاتصال برقم التالي ٩٦٦٥٧٧٠٠٩٧٢ كما يمكن التواصل من خلال هذا الرقم عن طريق الواتساب.
- إذا كان المواطن يريد التواصل بالأمير الوليد بن طلال شخصيًا فعليه الاتصال بالرقم التالي ٠٠٩٦٦١١٢٢١١.
الشروط التي يجب توافرها للدخول لجمعية الوليد بن طلال
هناك العديد من الشروط التي يجب توفرها وذلك للحصول على المساعدة من جمعية الوليد ابن طلال ومن أهم تلك الشروط
- أن يكون الشخص سعودي الجنسية.
- لا يمتلك المواطن أراضي أو عقارات.
- لا يمتلك سيارة باسمه
لا يتجاوز مرتبه الشهري ٣٠٠٠ ريال سعودي.
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