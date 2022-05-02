لافروف يتحدث عن موعد النهاية المحتملة للحرب الروسية

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن العملية العسكرية فى أوكرانيا لن تنتهى إلا بعد بتحقيق الأهداف التى تم الإعلان عنها، مضيفا أن القوات الروسية لن ترهن مهامها فى كييف بتاريخ محدد.





وقال لافروف، "إننا نركز أعمالنا فى أوكرانيا حصريا على المهام التى ذكرتها، وهى حماية وأمن السكان المدنيين، وأن لا تكون هناك تهديدات على أراضى أوكرانيا سواء بالنسبة لهم (السكان) أو لروسيا"، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية. وأشار فى هذا السياق إلى أن الغرب يحاول التقليل من خطورة تهديدات النازية فى أوكرانيا، مؤكدا أن الجيش الروسى لن يقوم بضبط مهامه بشكل مصطنع بأى تاريخ. وأوضح أن وتيرة العملية العسكرية الروسية الخاصة فى أوكرانيا تعتمد أولا وقبل كل شيء على الحاجة إلى تقليل المخاطر على السكان المدنيين والعسكريين الروس.

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