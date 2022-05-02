كوريا الجنوبية تتخذ إجراء جديدا بشأن كورونا

وذكرت السلطات الصحية الكورية الجنوبية - فى بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" - أن ارتداء كمامة الوجه فى الهواء الطلق أصبح غير إلزامى باستثناء بعض الحالات الخاصة بدءا من اليوم.
وكان ارتداء الكمامة إلزاميا فى الأماكن المغلقة دون استثناء، وفى الهواء الطلق باستثناء حالة يتم الحفاظ فيها على مترين بين الأشخاص، منذ أواخر عام 2020، لكنها قررت الحفاظ على فرض ارتداء الكمامة عند حضور التجمعات المكونة من 50 شخصا أو أكثر أو استخدام مرافق متعددة الاستخدامات.
كما يتم الحفاظ على فرض ارتداء الكمامة فى الأماكن المغلقة. وبالتالى فإن ارتداء الكمامة مطلوب فى وسائل النقل مثل الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات والسفن والطائرات والمركبات الأخرى، والمباني، ويتم فرض غرامة فى حال انتهاكه.
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