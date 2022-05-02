عاجل- مصرع شخص فى انفجار بـ فرنسا

جدة - نرمين السيد - قال رجال الإنقاذ، إن رجلا يبلغ من العمر 50 عاما توفى فى الانفجار الذى وقع بشارع بيلون فى بلدة آلوش الواقعة بضواحى مدينة مرسيليا بجنوب فرنسا، مضيفا أن ثمانية أشخاص آخرون أصيبوا بالحريق، بينهم ثلاثة بحالات تسمم بسبب الدخان، وتم إسعافهم من قبل رجال الإطفاء، وهم بحالة جيدة، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

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