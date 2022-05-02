من جانبه، قال مكتب المدعى العام فى البلاد، إن الحادث انتهى وتم نقل أكثر من 50 شخصا إلى سجن قريب، مضيفا أن الشرطة استطاعت قمع أعمال الشغب.
وأشارت السلطات إلى أن ثلاثة حراس أُطلق سراحهم من الأسر هم الآن فى حالة خطيرة، تم تشخيص أحدهم بكسر فى الجمجمة، بينما فقد الآخر أذنه، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن أقارب السجناء، أن سبب أعمال الشغب كان انتهاك حقوق السجناء والاحتجاز فى زنازين مكتظة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اندلاع أعمال عنف داخل سجن بـ فنزويلا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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