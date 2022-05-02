اندلاع أعمال عنف داخل سجن بـ فنزويلا

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات فنزويلا، اندلاع أعمال عنف فى أحد مراكز الاحتجاز بولاية كارابوبو على يد السجناء إذ احتجزوا ثلاثة حراس رهائن، مطالبين بإعادة توزيع نزلاء الزنازين المكتظة.





من جانبه، قال مكتب المدعى العام فى البلاد، إن الحادث انتهى وتم نقل أكثر من 50 شخصا إلى سجن قريب، مضيفا أن الشرطة استطاعت قمع أعمال الشغب.

وأشارت السلطات إلى أن ثلاثة حراس أُطلق سراحهم من الأسر هم الآن فى حالة خطيرة، تم تشخيص أحدهم بكسر فى الجمجمة، بينما فقد الآخر أذنه، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، نقلا عن أقارب السجناء، أن سبب أعمال الشغب كان انتهاك حقوق السجناء والاحتجاز فى زنازين مكتظة.