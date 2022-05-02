الرئيس الأوكرانى يحذر من أزمة غذاء عالمية

جدة - نرمين السيد - قال زيلينسكى، إن "العالم سيشهد أزمة غذائية بسبب منع روسيا صادراتنا من القمح عبر البحر الأسود"، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.

كذلك رأى رئيس برنامج الغذاء العالمى التابع لهيئة الأمم المتحدة، ديفيد بيزلى، إن نقص الغذاء سيؤدى إلى تدفقات هجرة واسعة النطاق، والتى فى ظلها ستبدو أزمة عام 2015 بمثابة نزهة صيفية.

وكانت الدول الغربية قد صعدت من ضغوطها على موسكو من خلال فرض العديد من العقوبات عقب العملية العسكرية الخاصة فى أوكرانيا، حيث أثرت الإجراءات فى المقام الأول على القطاع المصرفى ومنتجات التكنولوجيا، بينما وصف الكرملين العقوبات الجديدة بأنها حرب اقتصادية.