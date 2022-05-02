العالم اليوم - استدعاء غاضب من إسرائيل لسفير روسيا.. "حديث هتلر"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 مايو 2022 10:18 صباحاً - استكرت إسرائيل، الاثنين، تصريحات لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أشار فيها إلى أن الزعيم النازي أدولف هتلر له جذور يهودية وطالبت موسكو باعتذار.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها استدعت السفير الروسي للتنديد بالتصريحات التي أدلى بها لافروف، الأحد، في مقابلة مع التلفزيون الإيطالي. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن تصريحات لافروف: "مشينة ولا تغتفر".

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