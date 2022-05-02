العالم اليوم - البريميرليغ.. لقطة غريبة قد تعرض نجم إيفرتون لعقوبة شديدة

انتم الان تتابعون خبر البريميرليغ.. لقطة غريبة قد تعرض نجم إيفرتون لعقوبة شديدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 مايو 2022 10:18 صباحاً - لقطة غريبة شهدتها مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، خلال احتفال النجم البرازيلي ريتشارليسون، قد تعرضه لعقوبة شديدة.

وبعد تسجيل ريتشارليسون هدف اللقاء الوحيد لفريقه إيفرتون أمام تشلسي، ألقت جماهير إيفرتون شعلة دخانية "شمروخ" قرب اللاعب، تعبيرا على الاحتفال بالهدف.

ومن فرط احتفاله، التقط ريتشارليسون "الشمروخ" وأعاد رميه على الجماهير بقوة، ولم يكشف حتى الآن إذا ما تسببت الشعلة بإصابة أحد من الجماهير.

ووفقا لمصادر بريطانية، فتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، تحقيقا في الواقعة، مستنا على اللقطات وعلى تقرير حكم اللقاء روب فريند.

وتوقعت المصادر أن يتم معاقبة ريتشارليسون بالحرمان من المشاركة 3 مباريات بالدوري، في جولات الحسم الأخيرة.

وسيمثل غياب ريتشارليسون ضربة قوية لإيفرتون، الذي ينافس على البقاء وتجنب الهبوط، كون الدولي البرازيلي هو نجم الفريق الأول.

وساهم هدف ريتشارليسون بإحياء آمال إيفرتون بالبقاء وتفادي توديع دوري الأضواء للمرة الأولى منذ 68 عاما بعدما رفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن عشر، متأخرا بفارق نقطتين عن بيرنلي وليدز يونايتد السادس عشر والسابع عشر تواليا، لكنه خاض مباراة أقل منهما.