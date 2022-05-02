موعد عودة الدوام الدراسي في المملكة عودة المدارس بعد العيد

موعد عودة إلى الدوام الدراسي بعد العيد يعد السؤال الذي يطرح نفسه بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعد الإجازة الرسمية لعيد الفطر بالنسبة للطلاب في المملكة في مختلف مراحل التعليم، متى العودة إلى الدراسة بعد إجازة عيد الفطر وعن انتهاء الفصل الدراسي الثالث 1443، حيث بدأ الطلاب في قضاء عطلة العيد من تاريخ 20 رمضان، لذلك يبحثون عن موعد عودة الدراسة من أجل تحديد التزاماتهم والاستمتاع بقضاء إجازة العيد في الإطار المسموح لوقت إنتهاء الإجازة، وتوضح اليوم وفقا للخطة الزمنية الموضوعة من قبل الوزارة موعد انتهاء الإجازة وعودة استئناف الطلاب الدراسة، حيث نرصد لكم التفاصيل الكاملة حول عودة الدراسة بعد عيد الفطر.

موعد عودة الدوام الدراسي بعد العيد 1443

وبناء على ما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن المدة المقرر رسمياً كاجازة لعيد الفطر المبارك خلال الفصل الدراسي الثالث بالمملكة، فإن الإجازة بدأت في يوم 20 رمضان ومن المقرر أن تستمر حتى يوم 7 شوال، حيث تصبح الإجازة 16 يوم كاملة ليعود الطلاب يوم الأحد لاستئناف الدوام بعد العيد، وتأتي هذه العطلة في إطارات الخطة الزمنية لتقسيم الفصل الدراسي الثالث حيث أن الوزارة قد حددت عدد أيام الدراسة وجميع العطلات الرسمية وعطلات نهاية الأسبوع، وكل التفاصيل الخاصة بهذا الترم، كما وضحت إيضا موعد الاختبارات النهائية وإجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1443.

كم تبقي على انتهاء الفصل الدراسي الثالث 1443

وترقب الطلاب قضاء عطلة عيد الفطر المبارك ويتساءل أولياء الأمور والطلاب عن الموعد النهائي لبداية إجازة نهاية العام وكم تبقى انتهاء الفصل الدراسي الثالث 1443، ووفقاً للجدول الموضوع للفصل الثالث، حيث مازال هناك بقية في المناهج الدراسية يلزم إتمام جميع هذه المواد العلمية ليخضع الطلاب الإختبارات النهائية العام 1443، ثم تنتهي الدراسة في يوم 1 ذو الحجة الموافق 30 يونيو المقبل، أى يفصلنا على إنهاء الفصل الدراسي الثالث ما يقارب شهرين بحث المواعيد المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم، ونتابع معكم تفاصيل عودة الدوام الدراسي للعام الدراسي الحالي بعد أن تنتهي أجازة عيد الفطر المبارك وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.