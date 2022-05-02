العراق.. إحباط هجوم لعصابات داعش فى وادى الشاى بكركوك

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الانباء العراقية (واع)، عن مصدر أمنى عراقى أن "لواء 20 فى الفرقة الخامسة الشرطة الاتحادية صد هجوما لعصابات داعش فى وادى الشاى"، لافتا إلى أن "هناك خسائر فى صفوف عناصر تنظيم داعش الارهابى ". وأضاف، أن " قوة من الفرقة الخامسة فى الشرطة الاتحادية الخامسة الآن تضيق الخناق على عصابات داعش فى ظل ظروف جوية سيئة".

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