بوتين يهنئ المسلمين بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين فى تهنئته لمسلمى روسيا بعيد الفطر: "هذا العيد القديم المهم لكل مسلم، والذى يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، يرمز إلى الالتزام بالمثل الإنسانية والتقوى والرحمة، ويقرب المؤمنين إلى أصول الإسلام، وإلى المبادئ الأخلاقية السامية التى تقوم عليها جميع ديانات العالم".

ويحتفل المسلمون، اليوم الإثنين، فى روسيا بعيد الفطر المبارك، ويشهد مسجد موسكو الكبير، مثل كل عام فى هذه المناسبة، توافد آلاف المصلين منذ الصباح الباكر لأداء صلاة العيد، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.