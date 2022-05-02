جدة - نرمين السيد - وقال بوتين فى تهنئته لمسلمى روسيا بعيد الفطر: "هذا العيد القديم المهم لكل مسلم، والذى يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، يرمز إلى الالتزام بالمثل الإنسانية والتقوى والرحمة، ويقرب المؤمنين إلى أصول الإسلام، وإلى المبادئ الأخلاقية السامية التى تقوم عليها جميع ديانات العالم".
ويحتفل المسلمون، اليوم الإثنين، فى روسيا بعيد الفطر المبارك، ويشهد مسجد موسكو الكبير، مثل كل عام فى هذه المناسبة، توافد آلاف المصلين منذ الصباح الباكر لأداء صلاة العيد، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بوتين يهنئ المسلمين بعيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.