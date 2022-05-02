أوجاع اقتصاد النمسا تتزايد.. التضخم يصل لأعلى مستوياته منذ 41 عاما

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال توبياس توماس، رئيس هيئة الإحصاء النمساوية، إن "ارتفاع أسعار منتجات الوقود والطاقة بأشكالها المختلفة وراء استمرار موجة التضخم وزيادة أسعار المستهلكين"، مشيرا إلى أن أسعار الوقود والطاقة ستواصل تحديد معدل التضخم.
ووفقا لنتائج أحدث دراسة استقصائية، أجراها معهد دراسات الرأى "إبسوس"، فأن العديد من الأشخاص أصبحوا يشعرون بأعباء مالية بسبب استمرار ارتفاع معدل التضخم وأسعار السلع والخدمات.
وبحسب الدراسة، فإن 9 من كل 10 أشخاص يشعرون بآثار التضخم على حياتهم اليومية، لاسيما زيادة الأسعار عند التسوق اليومى، وعبّر أكثر من نصف عدد المشاركين فى الدراسة، البالغ عددهم 500 شخص عزمهم التخلى عن عمليات الشراء غير الضرورية، وفقا لوكالة "رويترز".
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