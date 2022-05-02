روسيا تكثف قصفها على مستودعات الأسلحة الأوكرانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 08:22 صباحاً -

كثفت القوات الروسية، أمس، هجماتها وغاراتها الجوية والصاروخية في أوكرانيا ومستودع الأسلحة الأوكرانية خاصة في شرق البلاد، في اليوم الـ67 لبدء عملياتها في أوكرانيا، وأعلن الجيش الروسى تدمير منظومتى دفاع جوى أوكرانيتين من طراز «إس- 300» في زابورجيه وأرتيموفسك، كما قصفت مستودعا للأسلحة الغربية في أدويسا، فيما يواصل الغرب مساعيه لتزويد الجيش الأوكرانى بالسلاح الثقيل في محاولة لإطالة أمد الحرب واستنزاف روسيا في المستنقع الأوكرانى، بالتزامن مع زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى إلى كييف وإجرائها مفاوضات لدعم أوكرانيا مع الرئيس الأوكرانى فلوديمير زيلينسكى.

وبدأ الجيش الروسى توزيع قواته في مناطق مختلفة في الشرق الأوكرانى وحول دونباس، بينما تقوم بعض القوات بتطويق المدن الكبيرة في محيط خاركيف وسط مقاومة كبيرة من القوات الأوكرانية، وتعرّض مطار أوديسا في جنوب أوكرانيا أمس الأول لقصف صاروخى روسى أدى إلى تدمير المدرج دون أن يسفر عن سقوط ضحايا، وأعلن الجيش الروسى أنه قصف مستودعا للأسلحة الغربية قرب أوديسا بصواريخ عالية الدقة، وحث حاكم خاركيف سكان المدينة على عدم مغادرة الملاجئ بسبب كثافة القصف.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، أن القوات الروسية دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية، 17 موقعا عسكريا أوكرانيا بصواريخ عالية الدقة، بينها 8 مناطق لتجمع المعدات العسكرية والعسكريين، و5 مواقع لإطلاق القذائف والصواريخ، ونقطتان محصنتان، كما أعلن تدمير مركزين للقيادة و9 نقاط محصنة ومناطق لتمركز القوات والمعدات، و5 مستودعات للذخيرة والوقود، و23 مدرعة ومركبة عسكرية ومقتل 200 جندى أوكرانى خلال الساعات الماضية.

وفى الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعتين من المدنيين غادرتا المنطقة السكنية المحيطة بمصنع الصلب في آزوفستال في مدينة ماريوبول المحاصرة في جنوب أوكرانيا لأول مرة منذ محاصرة المصنع، وأفاد مستشار رئيس القرم لشؤون السياسة المعلوماتية، أوليغ كريوتشكوف، بأن أوكرانيا فصلت منطقة خيرسون عن الاتصالات المحمولة والإنترنت، وبالتالى تخلت عن هذه المنطقة. وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تسعى لممارسة تأثير سياسى واقتصادى على مدينة خيرسون الأوكرانية على المدى الطويل، وأضافت أن سيطرة روسيا على خيرسون ستسمح لها بالتقدم نحو الجنوب والغرب.

واتهمت وزارة الدفاع الروسية، أمس، القوات الأوكرانية بقصف عدة قرى في محيط خيرسون، مما أسفر عن سقوط ضحايا بين المدنيين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن من سمتهم «النازيين الأوكرانيين» يحضّرون لاستفزازات جديدة تتمثل بتفجير سد نيكولاييف، واتهام الجيش الروسى بذلك، وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطنى الروسى الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف إنه «فى مدينة مارجانيتس بمنطقة دنيبروبتروفسك، قام مسلحون من القوات المسلحة الأوكرانية بتلغيم سد نيكولاييف، الذي يخطط النازيون بأنفسهم لتفجيره، وإلقاء اللوم على الوحدات المتقدمة للقوات الروسية»، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية. وأكد أنه في حال تفجير السد، ستغرق المدينة والبلدات المجاورة، حيث يعيش أكثر من 45 ألف شخص. وأضاف أنه «بعد فيضان المياه، ستتضرر البنى التحتية والمرافق الحيوية في جميع أنحاء المنطقة التي غمرتها الفيضانات، الأمر الذي سيؤدى إلى تدهور حاد في الوضع الصحى والوبائى وانتشار الأمراض المعدية في منطقة نيكوبول».

وأجرت بيلوسى، زيارة غير معلنة، إلى كييف، أمس، على رأس وفد أمريكى، وأجرت مباحثات مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، ومنحها زيلينسكى «وسام الأميرة أولجا»، وقالت بيلوسى في مقطع نشره زيلينسكى: «لدينا قناعة بأننا نزوركم لنقول شكرا لقتالكم من أجل الحرية، تخوضون معركة من أجل الجميع، التزامنا هو أن نكون بجانبكم حتى ينتهى القتال».

وأعلن جون كيربى، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أمس الأول، أن الوزارة بدأت إجراء تدريبات إضافية للقوات الأوكرانية في منشآت عسكرية تابعة للولايات المتحدة بألمانيا. وقال المتحدث إن هذه الجهود تعتمد التدريب الأولى على المدفعية الذي تلقته القوات الأوكرانية بالفعل، وتشمل أيضا التدريب على أنظمة الرادار والمركبات المدرعة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا كجزء من حزمة المساعدة الأمنية.

بدوره، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أنه التقى الرئيس الأوكرانى في كييف. وفيما لم ترد تفاصيل عن فحوى اجتماعات كالين في كييف، إلا أن أنقرة تحاول التوسط بين أوكرانيا وروسيا لإنهاء الحرب، كما أجرى الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا جديدا بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين لبحث استئناف مفاوضات السلام الروسية- الأوكرانية، وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن استمرار مسار إسطنبول للمفاوضات بين موسكو وكييف يمكن أن يؤدى دورا محوريا في إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، وإن تركيا تواصل جهودها بشكل مكثف في هذا الشأن.

وفى الوقت نفسه، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أمس، أنه يمكن رفع العقوبات عن روسيا إذا سحبت قواتها من أوكرانيا. وردا على العقوبات الشديدة المفروضة عليها منذ بدأت هجومها العسكرى الكاسح على أوكرانيا أواخر فبراير الماضى، قررت روسيا الانسحاب من محطة الفضاء الدولية. وقال المدير العام لوكالة الفضاء «روسكوزموس» الروسية الحكومية، ديمترى روجوزين، أمس الأول، إن «موسكو لن تتعاون بعد الآن مع شركائها الدوليين على متن محطة الفضاء الدولية»، مؤكدا أن قرار الانسحاب «اتخذ بالفعل». كما قررت الوكالة قطع التعامل مع إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، ووكالة الفضاء الأوروبية (إيسا). وأوضح روجوزين أن «روسكوزموس» ليست ملزمة بإعطاء تاريخا محددا لانسحابها من محطة الفضاء الدولية، لكنه أكد أن برنامج الفضاء الروسى سيلتزم بفترة الإخطار المنصوص عليها لمدة عام.