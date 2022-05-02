كوريا الجنوبية تسجل 20 ألف إصابة جديدة بكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 مايو 2022 07:25 صباحاً - سجلت كوريا الجنوبية أكثر بقليل من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، في الوقت الذي

ألغت فيه البلاد استخدام الكمامات في الأماكن المفتوحة في خطوة رئيسية نحو العودة للحياة الطبيعية.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم الاثنين، أن البلاد أضافت 20 ألفا و 84 إصابة بكوفيد19-، بما في ذلك 26 حالة وافدة من الخارج، مما يرفع إجمالي حالات الإصابة إلى 17 مليونا و295 ألفا و733 إصابة.

ووصل عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 22 ألفا و 958 حالة بزيادة 83 عن اليوم السابق، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وبنهاية يوم الأحد كان قد تلقى 33.13 مليون شخص، أو64.5 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة، جرعات تلقيح معززة. وبلغ عدد الذين تلقوا اللقاح بالكامل 44 .55 مليون شخص، أي ما يعادل86.8 %.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.