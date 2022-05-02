نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة وخلطة سرية أعملي كفتة الفراخ الاقتصادية المشوية على الفحم بطعم وريحة رهيبة في المقال التالي

تعتبر كفتة الفراخ المشوية على الفحم من أسرع وأسهل الوصفات والأكلات التى يتم تحضيرها بسرعة دون وقت أو جهد والتى يقبل عليها العديد من الناس، وينصح خبراء التغذية بتناول الفراخ المشوي على الفحم لأن يساعد على الرجيم، وسوف نقوم بتقديم كفتة الفراخ المشوية على الفحم تساعد على تنويع الوجبات كما أنها لذيذة وصحية. مكونات طريقة عمل كفتة الفراخ المشوية على الفحم نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية

ملعقة واحدة كبيرة من صلصة الطماطم

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي

معلقة واحدة كبيرة من الزنجبيل ملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب

ربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة كبيرة من البابريكا

ربع ملعقة كبيرة من الملح

ربع ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة

حبة واحدة كبيرة من البصل المقطع

ثلاثة فصوص من الثوم

ثمرة من الفلفل الأخضر

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان

إثنين ملعقة كبيرة من البقدونس الأخضر

إثنين ملعقة كبيرة من الزيت طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم أولا نقوم بغسل صدور الدجاج المخلية جيدا بالماء ونقطعها إلى قطع متوسطة ثم نضعها فى المفرمة ونفرمها جيدا ثم نضعها في وعاء.

وبعد ذلك نقوم بتحضير الكبة ونضع فيها ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي وملعقة واحدة كبيرة من صلصلة الطماطم وملعقة واحدة كبيرة من الزنجبيل وملعقة واحدة كبيرة من عصير الليمون وربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب وربع ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود وربع ملعقة كبيرة من البابريكا وربع ملعقة كبيرة من الملح وربع ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة وحبة واحدة كبيرة من البصل المقطع وثلاثة فصوص من الثوم وثمرة واحدة من الفلفل الأخضر وإثنين ملعقة كبيرة من البقدونس الأخضر ونخلط هذه المكونات جيدا.

وبعد ذلك نضع هذه المكونات المفرومة على الدجاج الذى سبق فرمه ثم نضيف إلي هذا الخليط إثنين ملعقة كبيرة من الزيت ونخلطهم جيدا مع بعض ثم نقوم بتشكيل كفتة الفراخ على شكل أصابع على أسياخ الشوي حتى ننتهي من كل الكمية ثم نقوم برص أصابع الكفتة فى صينية مدهونة بقليل من السمنة.

وبعد ذلك نضع أسياخ كفتة الدجاج على شواية الفحم ونقلبها وقبل تمام النضج نحضر ملعقتين من الكاتشب وملعقتين من الزيت ونقوم بندهن الكفتة من هذا الخليط ونتركها حتى تنضج وتقدم كفتة الفراخ المشوية على الفحم ساخنة مع طبق بطاطس وسلطة طحينة وطبق من الأرز. عمر شويل - جدة بتتبيلة وخلطة سرية أعملي كفتة الفراخ الاقتصادية المشوية على الفحم بطعم وريحة رهيبة - ثقفني

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