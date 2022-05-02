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الحلاوة الطحينية بالشيكولاتة من أجمل الحشوات الرائعة التى تستخدم في عمل السندويتشات اللذيذة للأطفال وللكبار أيضا، والحلاوة الطحينية بالشيكولاتة أساسية فى وجبة الإفطار وفي وجبة العشاء، وهى من أكثر الحشوات المحببة عند الأطفال أثناء ذهابهم إلى المدرسة أو في رحلاتهم نظرا لإحتوائها على الشيكولاتة التى يعشقها العديد من الأطفال أكثر من الحلاوة الطحينية السادة، فتقوم الأمهات بعمل الحلاوة الطحينية بالشيكولاتة فى المنزل بطريقة سهلة َوغير مكلفة وسريعة التحضير ومكوناتها متوفرة في كل منزل ولا تحتاج إلى وقت وجهد في تحضيرها فتقوم بخلط المكونات مثل الطحينة واللبن البودره والكاكاو الخام والسكر والفانيليا ويمكن إضافة بعض المكسرات والفستق. مكونات طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالشيكولاتة إثنين كوب كبير من اللبن البودرة

إثنين كوب كبير من سكر البودر

إثنين كوب كبير من الطحينة

ربع كوب كبير من زبدة فول السوداني

ربع كوب صغير من زبدة السمسم

نصف كوب كبير من الكاكاو الخام المطحون

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا

حبيبات صغيرة جدا من الشيكولاتة

مزيج من المكسرات حسب الرغبة طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالشيكولاتة أولا نقوم بتحضير وعاء ونضع به إثنين كوب كبير من اللبن البودره وإثنين كوب كبير من سكر البودره وربع كوب كبير من زبدة الفول السوداني وربع كوب صغير من زبدة السمسم ونصف كوب كبير من الكاكاو الخام المطحون وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا ثم نخلط هذه المكونات جيدا.

وبعد ذلك نقوم بإضافة إثنين كوب من الطحينة ثم نقوم بعجنها جيدا باليد للحصول على عجينة طرية ولينة وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء من البلاستيك ونضع فيه قليل من المكسرات أو الفستق ثم نضع طبقة من حبيبات الشيكولاتة ثم طبقة من الحلاوة.

ثم طبقة من الشيكولاتة وهكذا إلى أن ننتهي من كل الكمية ثم نضغط عليها جيدا حتى لا تتكون بها فراغات وبعد ذلك نضع على الوجه حبة من المكسرات أو الفستق للتزيين ثم نغلق الوعاء بإحكام ونضعه فى الثلاجة حتى تتماسك الحلاوة الطحينية وتصبح جاهزة للتقديم وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة بطريقة المصانع وتحدي أصنعي الحلاوة الطحينية البيتي بكل أسرارها وتكاتها بطعم وقوام مظبوط ولذيذ - ثقفني

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