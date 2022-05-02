نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتتبيلة الحاتي السرية أعملي الفراخ المشوية على الفحم بطعم وريحة جنان وبطريقة المطاعم في المقال التالي

من أكثر المأكولات طلبا في المطاعم هو الدجاج المشوي الذي يرغب تناوله جميع الناس سواء كبارا أو صغارا لأنه من الأكلات الخفيفة والشهية التى لها مذاق رائع ولذيذ وينصح خبراء التغذية بتناول الدجاج المشوي لأنه يساعد على الرجيم، وهي تريد السيدات عمل الدجاج المشوي بتتبيلة الحاتي لتقديمها لأفراد أسرتها بدلا من أكلها في الخارج أو شرائها من المطاعم. مكونات عمل الدجاج المشوي بتتبيلة الحاتي دجاجة كاملة مقطعة إلى أربعة

إثنين ثمرة من الطماطم

إثنين ثمرة من البصل

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من البهارات

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادى

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت

واحد من الفلفل الأخضر

إثنين فص من الثوم المفروم

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون

كوب من الماء طريقة عمل الدجاج المشوي بتتبيلة الحاتي أولا يتم بتحضير الدجاج ونقوم بنزع الجلد منه ثم نقوم بغسله وتنظيفه جيدا بالخل والملح ثم نقوم بشطف الدجاج بالماء جيدا.

وبعد ذلك نقوم بتحضير وعاء ونضع به الدجاج المقطع لتتبيله بوضع ثلاثة ملاعق كبيرة من الزبادي وإثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون ورشه صغيرة من الفلفل الأسود والملح ونخلطهم مع بعض ثم نتركها في الثلاجة لمدة ساعات أو يوم كامل.

وبعد ذلك نضع الدجاج الذي تم تتبيله فى صينية مناسبة ونضع عليها إثنين ثمرة من عصير الطماطم وإثنين ثمرة من البصل المقطع إلى قطع صغيرة جدا ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة من الملح

وثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت ونصف ملعقة صغيرة من الزعتر ونصف ملعقة صغيرة من بهارات الدجاج وفلفل أخضر مقطع الي قطع صغيرة.

وأخيرا نضع كوب من الماء ثم نقوم بوضع صينية الدجاج في الفرن ونتركها لمدة ساعة إلا ربع حتى يتم نضجها جيدا وبعد ذلك نقوم بإخراج الصينية من الفرن ثم نقوم بوضع قطعتين من الفحم على النار حتى تحمر.

ثم نأخذ الفحم ونضعها في منتصف الصينية ونضع عليها نقطة من الزيت ونغطيها لمدة خمسة دقائق ثم نقوم برص قطع الدجاج في طبق التقديم ويقدم ساخن. عمر شويل - جدة بتتبيلة الحاتي السرية أعملي الفراخ المشوية على الفحم بطعم وريحة جنان وبطريقة المطاعم - ثقفني

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