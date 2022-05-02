بالصوص الأبيض اللذيذ أعملي السينابون بالصوص على أصوله بطريقة هشة وخفيفة والطعم حكاية

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السينابون هو نوع من أنواع الحلويات الجميلة واللذيذة، وهو لفائف من القرفة والسكر، ويمتاز بمذاق طيب وشهي، ويمكن عمل السينابون بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة التحضير وغير مكلفة ومع توافر مكوناته، وهو محبب عند كثير من الناس وخاصة الذين يعشقون مذاق القرفة. مكونات طريقة عمل السينابون أربعة كوب من الدقيق الأبيض المنخول

كوب واحد كبير من السمنة

ثلاثة ملاعق كبيرة من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب المجفف

ربع كوب كبير من اللبن السائل

ملعقة واحدة كبيرة من الخميرة الفورية

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا

كوب إلا ربع من الماء الدافئ

ربع ملعقة صغيرة من الملح

حبة واحدة من البيض للحشو: سكر

قرفة مكونات عمل صوص سكر بالشيكولاتة: كوب إلا ربع من الحليب السائل

كوب واحد كبير من الكاكاو الخام البودرة

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا

كوب واحد كبير من السكر المطحون

نصف كوب من الزيت طريقة عمل عجينة السينابون أولا نحضر وعاء كبير ونضع به ربع كوب كبير من اللبن السائل وثلاثة ملاعق كبيرة من السكر وكوب واحد كبير من السمنة وحبة واحدة من البيض وربع ملعقة صغيرة من الملح وثلاثة ملاعق كبيرة من الحليب المجفف وملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا ثم نخلط هذه المكونات بالمضرب الكهربائي.

وبعد ذلك نضع أربعة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول وقبل وضع الخميرة نقوم بتذويبها فى كوب به قليل من الماء ثم نضعها على الخليط وبعد ذلك نضع كوب إلا ربع من الماء الدافئ.

ثم نقوم بعجن هذه المكونات جيدا حتى تتجانس العجينة ثم نتركها في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تتخمر وبعد ذلك نأخذ العجينة ونضعها على سطح مستوي به دقيق حتى لا تلتصق ونقوم بفردها ثم ندهن على وجه العجينة سمنة ثم نضيف مزيج من القرفة والسكر.

ثم نقوم بلف العجينة على شكل رول وبعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى رولات متساوية في الحجم ثم نقوم برص رولات السينابون فى صينية مدهونة بقليل من السمنة.

ثم نتركها حتى تخمر لمدة ساعة وبعد ذلك ندخل الصينية فى الفرن على درجة حرارة متوسطة إلى أن يصبح لونها ذهبي وبعد ذلك نقوم بتحضير صوص الشيكولاتة بوضع الحليب السائل والكاكاو الخام البودرة والسكر المطحون

والزيت والفانيليا فى الخلاط الكهربائي ونخلطهم جيدا حتى يصبح مثل الحليب السائل المكثف ثم نضيف خليط الشيكولاتة على لفائف السينابون وتقدم على طبق التقديم وتصبح جاهزة وبألف صحة. عمر شويل - جدة بالصوص الأبيض اللذيذ أعملي السينابون بالصوص على أصوله بطريقة هشة وخفيفة والطعم حكاية - ثقفني

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