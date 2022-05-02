بعجينة قطنية وهشة أصنعي الكرواسون بالشوكولاتة بطريقة مورقة توريق وبطعم لذيذ

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من أنواع المخبوزات اللذيذة والجميلة والتى يرغبها الكثير من الناس هو الكرواسون بالشيكولاته، وخاصة الأطفال يحبون تناول الكرواسون لأن الشيكولاتة هى الحلوى المفضلة عند الأطفال، ويمكن عمل الكرواسون بعديد من الحشوات مثل الشيكولاتة والبلح والجبن الرومي أو الموتزيلا، والكرواسون بالشيكولاتة لها قيمة غذائية كبيرة وغنية بالسعرات الحرارية لأنها تحتوي على البروتين والدهون والكربوهيدرات، وتفضل الأمهات عملها في المنزل لتقديم الكرواسون بالشيكولاتة لأولادها الذين يحبون تناولها في وجبة الإفطار مع كوب اللبن وفي باقي فترات اليوم. مكونات طريقة عمل الكرواسون بالشيكولاتة ثلاثة كوب من الدقيق المنخول

نصف كوب من السمنة

كوب واحد من السكر

حبة واحدة من البيض

إثنين ملعقة كبيرة من الخميرة

ذرة من الملح

كوب إلا ربع من الماء

كوب إلا ربع من الحليب

مكونات عمل الشيكولاتة

كوب إلا ربع من الزيت

كوب كبير من السكر

كوب ونصف من الكاكاو الخام

كوب وربع من الحليب طريقة عمل عةجينة الكرواسون الهش أولا نقوم بتحضير وعاء عميق ونظيف ونضع به ثلاثة كوب من الدقيق المنخول وذرة من الملح ونصف كوب من السمنة وكوب واحد من السكر وحبة واحدة من البيض وكوب إلا ربع من الماء وكوب إلا ربع من الحليب وقبل وضع الخميرة نضعها في كوب ونضع عليها القليل من الماء ونذوبها.

وبعد ذلك نضع الخميرة على هذه المكونات ونقوم بعجن الخليط جيدا باليد حتى يصبح قوامها لينا ومتماسك وبعد عجنه نترك العجينة لكى ترتاح لمدة ساعة حتي تخمر ويتضاعف حجمها ثم نقوم بتحضير الشيكولاتة بوضع اللبن والسكر والزيت والكاكاو الخام في الخلاط إلى أن يصبح قوامه ثقيل جدا.

وبعد ذلك نقطع العجينة إلى كرات متساوية في الحجم ثم نقوم بفرد الكرة بالنشابة حتى تأخذ شكل دائري وبعد ذلك نقومبتقطيع الدائرة إلى ثماني قطع متساوية ثم نقوم بوضع كمية من الشيكولاته على رأس المثلث العريض ثم نقوم بلف المثلث من جهة الحشو إلى رأس المثلث الموجود في منتصف الدائرة وتكرر نفس هذه الخطوة مع باقى المثلثات .

ونكرر هذه الخطوة مع باقي كرات عجين الكرواسون ثم نترك قطع الكرواسون في مكان دافئ حتى تخمر ويتضاعف حجمها ثم تدهن القطع بالبيض واللبن بإستخدام فرشاة ثم ندخلها في الفرن على درجة حرارة متوسطة وبعد أن يصبح لونها ذهبي نخرجها من الفرن وتقدم فى طبق التقديم وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة بعجينة قطنية وهشة أصنعي الكرواسون بالشوكولاتة بطريقة مورقة توريق وبطعم لذيذ - ثقفني

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