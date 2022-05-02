نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في ألمانيا ومظاهر وأجواء الاحتفال بالعيد في المقال التالي

عمر شويل - جدة توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في ألمانيا ، عيد الفطر بمثابة موسم الحصاد، فترة جني ما تم زراعته في شهر رمضان من صوم، صلاة، قيام، ذكر، تأمل، إخراج صدقات، ومهما اختلفت الدول سواء أكانت عربية أو أجنبية، تظل تلك العبادات هي المشتركة في كل وقت، فالجميع يترك حياته التي كانت قبل رمضان، ويتضرع إلى الله بقلب سليم، باحث عن التوبة والغفران، والتقرب إلى الله.

توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في ألمانيا

ولأن عطايا الله لا تنتهي في نهاية شهر رمضان أعطانا صلاة العيد التي تزيد بهجتنا بعد ماراثون العبادة التي خاضها الجميع، لذا يبحث المقيمين ومسلمين البلاد الأجنبية أيضًا لمعرفة موعد صلاة عيد الفطر والتي حتى وإن كانت ليست بالمظاهر التي تقام بها في البلاد العربية، يحرصون على معرفة موعدها بالضبط حتى يستطيعون إقامتها، وفي خلال هذا المقال سنقدم لكم موعد صلاة عيد الفطر 2022 في ألمانيا.

صلاة عيد الفطر لها قدسية كبيرة في قلوب الجميع، وتعتبر بمثابة ختم لشهر رمضان الكريم، يتم أداؤها عن طريق تحديد الفترة التي يتم فيها شروق الشمس، لذا قد تختلف موعد أداؤها من مدينة لأخرى، مع العلم إنه لا يمكن أداؤها إذا لم يستطيع المرء صلاتها في وقتها.

تطبق فيها سنن تعرف بسنن صلاة العيد والتي تتمثل في الاغتسال والتطهر، ارتداء الثوب الجديد، تناول بعضًا من التمر على الإفطار، والمداومة على التكبير، والتهليل والتكبير، والدعاء بغفران الذنوب، وتقبل الأعمال الصالحة، وفتح أبواب المغفرة، ومهما كانت البلد عربية أو أجنبية يستطيع الجميع احياء تلك الأمور حتى وإن كانت مع أفراد الأسرة.

جدول موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مدن ألمانيا

وفور الإعلان عن أول أيام عيد الفطر المبارك في ألمانيا 2022، أيضًا تم الإعلان عن موعد صلاة العيد في جميع المدن الألمانية والتي جاءت كالآتي:-