نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مصر على مستوى محافظات الجمهورية بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مصر ، بدأ العد التنازلي لشهر رمضان، أيام قليلة تفصلنا عن توديع بركات رمضان ونفحاته الجميلة، ولكنه لم يذهب بدون هدايا فقد أعطانا بهجة أخرى ، هي بهجة العيد التي يعيش الكبار قبل الصغار بهجتها، والتي تبدأ من أداء صلاة العيد والتي تم تحديد وقت صلاتها، فهي تعتبر أيضًا فرصة للاستمتاع بلذة التقرب من الله والتنعم في خيرات لا تأتي إلا من العام للعام، وبعد أن أطلعت دار الإفتاء على هلال شهر شوال، وتم التأكيد أن أول أيام عيد الفطر، أيضًا تم تحديد موعد صلاة العيد، وهذا ما سنتعرف عليه الآن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مصر.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في مصر

كما تم الاستعداد لاستقبال شهر رمضان بنفحاته الطيبة، أيضًا يتم الاستعداد جيدًا لإقامة صلاة عيد الفطر، حتى وإن لم تسمح دار الإفتاء بأداء صلاة العيد في الساحات كما جرت العادة بسبب فرض الإجراءات الاحترازية والوقائية جراء تفشي وباء كورونا، إلا أنه أيضًا الجميع يهتم بمعرفة بموعد أداء الصلاة، لأنه يمكن للجميع فوز ثوابها بصلاتها في المنزل.

وبعد أن تم الإعلان أن أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 في مصر هو يوم الاثنين الموافق 2 مايو، وأن يوم الأحد هو المتمم لشهر رمضا أيضًا أعلنت دار الإفتاء أنها سمحت بأداء الصلاة في المساجد الكبرى في القاهرة والمحافظات الأخرى، مشددة على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والضوابط، وبهذا يمكن للبعض الفوز بتلك الفرصة والاستمتاع بكل الأجواء الجميلة التي تعقب أداء الصلاة.

صلاة عيد الفطر 2022 في القاهرة ومحافظات الجمهورية

ولقد أعلنت وزارة الأوقاف عن موعد أداء صلاة عيد الفطر 2022 في محافظة القاهرة، والمحافظات الأخرى.

حيث يختلف موعدها من محافظة لأخرى، لذا يجب أن يعلم الجميع ما هو الوقت المحدد لكل محافظة:-