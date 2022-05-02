العالم اليوم - المسلمون يؤدون صلاة عيد الفطر في دول عدة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 2 مايو 2022 05:15 صباحاً - أدى آلاف المسلمين حول العالم، صباح الاثنين، صلاة عيد الفطر، في عدد من الدول، من بينها الإمارات وإندونيسيا وأستراليا ومالي.

وتحتفل دول عدة في العالم العربي، الاثنين، بأول أيام عيد الفطر الذي يستمر الاحتفاء به لمدة 3 أيام، بعد الانتهاء من صيام شهر رمضان.

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