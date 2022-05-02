نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنُا موعد صلاة عيد فطر في الكويت 2022 لمتابعُة مواعيد صلاة العيد فى الزهراء والاحمدي والعاصمة الكويتية في المقال التالي
موعد صلاة عيد الفطر فى الكويت يبحث العديد من المواطنين فى دولة الكويت حول موعد صلاة العيد الفطر فى دولة الكويت الشقيق بعد انتهاء شهر رمضان الكريم اليوم يحل اليوم الاثنين الثانى من شهر مايو يحل علينا عيد الفطر المبارك فى كل الدول العربية من ضمنهم دولة الكويت ويريد العديد من المتابعين فى معرفة موعد صلاة العيد الفطر فى كل المدن من اجل ان يستعدوا لها بالتكبير والذهاب الى الصلاة فى موعدها وننشر لكم الان موعد صلاة عيد الفطر فى الكويت فى كل المدن عبر موقعكم ثقفنى نيوز
موعد صلاة عيد الفطر فى الكويت
تختلف كل مدينة عن اخرى فى موعد صلاة العيد حيث يقال ان الصلاة ستبدأ بعد تعامد اشعة الشمس على البلاد بربع ساعة او اكثر ويبدأ التكبير بشكل دورى من بعد صلاة الفجر حتى الموعد المحدد فى كل مدينة فى الكويت ونعرض لكم الان موعد صلاة العيد فى بعض المدن فى الكويت
- سوف تقام صلاة العيد في مدينة السالمية في تمام الساعة الـ 5.17 صباحا.
- أما مدينة الفروانية ستقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة ال 5:18 صباحًا.
- ومدينة قرطبة سوف تقام الصلاة في تمام الساعة 5:17 صباحًا.
- وسوف تقام صلاة العيد في الساحة في مدينة الزهراء في تمام الساعة ال 5:24 صباحًا.
- وفي مدينة خيطان سيؤدون سكان المدينة صلاة العيد في تمام الساعة ال 5:30 صباحًا.
سنن صلاة عيد الفطر
روى عن سنن عيد الفطر العديد من الاقاويل ولكن سوف نروى لكم سنة النبى سيدنا محمد صل الله عليه وسلم وماذا كان يفعل عندما يذهب لصلاة العيد كان الرسول صل الله عليه وسلم يبدأ بالتكبير والتهليل بعد صلاة الفجر مباشرة حتى موعد صلاة العيد وكان صل الله عليه وسلم يلبس افضل الثياب لديه هو واهله وكان من سنة النبى انه يأكل ثمر وكان يذهب من طريق ويعود من طريق اخر وكان النبى صل الله وعليه وسلم يفضل الصلاة فى الخارج دائما ليس داخل المسجد فى كل الاوقات ولكن كان يصلى فى المسجد اذا حدثت امطار فقط .
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