نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022 توقيت صلاة العيد بكافه مدن الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخيراً وبعد طول انتظار تأتي صلاة عيد الفطر المبارك لتكون بمثابة احتفال بانتهاء شهر رمضان المبارك وقدوم عيد الفطر، ويقوم فيها المسلمون في بداية الليلة بأداء صلاة العيد اقتضاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم الاثنين 2 مايو 2022 م، الموافق الأول من شهر شوال هجريا، وفيما يلي نستعرض معكم موعد أداء صلاة العيد في الكويت بكافه المدن المختلفة.

موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022

يستقبل المسلمين في كاف الدول العربية عيد الفطر المبارك من خلال أداء الصلاة والتي تختلف عن أي صلاة معروفة فهي تصلي ركعتان ونبدا بالركعة الأولى 7 تكبيرات دون تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وضروري أيضا في الركعة الثانية التكبير 5 تكبيرات بدون تكبيرة القيام والركوع، وهناك رغبة عارمة حاليا من قبل المتابعين في معرفة موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الكويت وهي علي النحو التالي كالآتي.

مدينة الدسمة الساعة 5:17 صباحًا

مدينة قرطبة الساعة 5:17 صباحًا

مدينة العبدلي الساعة 5:17 صباحًا

وتبدأ صلاة العيد في مدينة الزهراء الساعة 5:17 صباحًا

مدينة بيان الساعة 5:17 صباحًا

مدينة الفنطاس الساعة 5:17 صباحًا

وتقام صلاة العيد في مدينة السالمية الساعة 5:17 صباحًا

مدينة الفروانية الساعة 5:17 صباحًا

مدينة سلوى الساعة 5:17 صباحًا

مدينة خيطان الساعة 5:17 صباحًا.

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توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في الكويت

وفي سياق متصل وبعد أن تعرفنا على موعد أداء صلاة عيد الفطر المبارك في عدد من المدن الكويت المختلفة، نوضح لكم أيضا توقيت إقامة الصلاة في المدن الأخري، وجاءت كالآتي.

مدينة الأحمدي الساعة 5:17 صباحًا

وتقام صلاة العيد في مدينة المنتقف الساعة 5:17 صباحًا

مدينة الرقة الساعة 5:17 صباحًا

وتقام صلاة العيد في مدينة الصليبية الساعة 5:18 صباحًا

مدينة الرميثية الساعة 5:17 صباحًا

ةمدينة العارضية الساعة 5:18 صباحًا

وبشكل مباشر بعد صلاة عيد الفطر المبارك يقوم المصلون بالذهاب مباشرة لزيارة الأقارب والإحباء والأصدقاء لزيادة المحبة والود والتهنئة بقدوم ايام العيد المباركة.