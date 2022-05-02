نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات 2022 توقيت صلاة عيد الفطر المبارك في الإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات 2022 مع اقتراب انتهاء شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر تتعدد التساؤلات حول موعد اول ايام عيد الفطر في بعض الدول ،فسوف يتم تحديد موعد عيد الفطر 22 20 في الامارات بعناية وبحرص بعد استطلاع هلال شهر شوال لتبدأ بعدها احتفالات واستقبال هذا اليوم المبارك و سنتعرف من خلال هذا المقال على اول ايام عيد الفطر في الامارات وإجازة عيد الفطر فيها من خلال موقع ثقفني.

موعد صلاة عيد الفطر في الإمارات 2022

بناء على حسابات مركز الفلك الدولي في أبو ظبي فسيكون عطلة عيد الفطر في الإمارات العربية المتحدة غدا يوم الاثنين الموافق ٢مايو يوم الخميس الموافق 5 من شهر مايو، وذلك طبقا ظهور هلال شهر شوال واستكمال شهر رمضان 30 يوما ويكون توقيت صلاه عيد الفطر الامارات حيث اعلنت وزاره الاوقاف الاماراتيه ان الصلاه ستبدا في العاصمه ابو ظبي في تمام الساعه 6:02 ويعتبر هذا التوقيت فيه اختلاف بسيط عن باقي السبعه داخل الدوله ١ فمن المقرر ان تبدا الصلاه في تمام الساعه 6.3 صباحا.

اجازة عيد الفطر 2022 في الامارات

أعلن مجلس الوزراء في دولة الإمارات عقله عيد الفطر المبارك لمدة سبع أيام حيث تبدأ العطلة الرسمية للحكومة من يوم السبت الموافق 30 ابريل الى ان تنتهي يوم الجمعة الموافق 6 مايو 22 20 وينبغي على الجميع الالتزام بالقرارات الحكومية

الاحتفال بعيد الفطر في الإمارات

يعتبر عيد الفطر المبارك في الإمارات من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية في دولة الإمارات تملأ أجواء الفرح والبهجة في كل مكان وهناك عادات شعبية في دولة الإمارات لتنظيم تلك المناسبات والاحتفالات الشعبية بتشغيل العروض الجذابة والمتنوعة وكذلك أيضا اشعال الالعاب النارية ، وإنارة كل مكان وتضج دبي من الاحتفالات ،وكذلك العاصمة أبو ظبي ،ولا يخلو منزل من هذه الاحتفالات المميزة بمظاهر العيد يرتدي جميع أفراد الشعب الإماراتي ملابس العيد والملابس الثرائيه التي تعبر عن تاريخهم وعاداتهم وتقاليدهم ،وتوزيع الهدايا والالعاب على الاطفال ايضا وتزدحم أسواق للمشترين خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان للحصول على ملابس العيد التي تدخل مزيدا من السعادة إلى القلوب وتحتوي مظاهر الاحتفال بالعيد.