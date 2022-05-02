موعد صلاة عيد الفطر 1443 || ميعاد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في جميع انحاء المملكة

موعد عيد صلاة الفطر المبارك في السعودية 2022 اليوم الاحد هو المتمم لشهر رمضان على أن يكون غرة شوال يوم الاثنين، ويبحث الكثير من المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية على موعد عيد الفطر المبارك في السعودية، بعد ان علموا ان العيد يوم الاثنين، في السطور التالية سوف نذكر لكم بداية الإجازة ونهايتها للقطاع العام والخاص، وكذلك موعد صلاة العيد لبعض محافظات السعودية.

اجازة عيد الفطر 2022 في السعودية

تبدأ أجازة عيد الفطر المبارك في السعودية يوم السبت اليوم على أن تنتهي يوم الاربعاء وتم استئناف العمل مرة أخرى في القطاع الحكومي يوم الخميس، أما بشأن القطاع الخاص هذا يختلف كليا عن القطاع الحكومي فتبدأ الاجازة الخاصة بهم غدا الأحد وتنتهي يوم الأربعاء ايضا ويتم بدء استئناف العمل مرة أخرى يوم الخميس.

موعد عيد الفطر المبارك في السعودية

موعد عيد الفطر المبارك في السعودية غدا الاحد هو المتمم لشهر رمضان على أن يكون بداية اول ايام عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية ستكون الاثنين الموافق 2 مايو 2022 وبما أن بداية عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين، يبحث المواطنين في المملكة على مواقيت صلاة العيد بجميع محافظتها، يختلف التوقيت من محافظة لاخرى حسب وقت شروق الشمس، فلا يمكن ان تشرق الشمس في كل بقاع المملكة العربية السعودية في آن واحد، لذلك يختلف التوقيت بين محافظة وأخرى دقيقة أو دقيقتان في مواقيت الصلاة.