نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر 1443 || ميعاد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في جميع انحاء المملكة في المقال التالي
موعد عيد صلاة الفطر المبارك في السعودية 2022 اليوم الاحد هو المتمم لشهر رمضان على أن يكون غرة شوال يوم الاثنين، ويبحث الكثير من المواطنين والوافدين في المملكة العربية السعودية على موعد عيد الفطر المبارك في السعودية، بعد ان علموا ان العيد يوم الاثنين، في السطور التالية سوف نذكر لكم بداية الإجازة ونهايتها للقطاع العام والخاص، وكذلك موعد صلاة العيد لبعض محافظات السعودية.
اجازة عيد الفطر 2022 في السعودية
تبدأ أجازة عيد الفطر المبارك في السعودية يوم السبت اليوم على أن تنتهي يوم الاربعاء وتم استئناف العمل مرة أخرى في القطاع الحكومي يوم الخميس، أما بشأن القطاع الخاص هذا يختلف كليا عن القطاع الحكومي فتبدأ الاجازة الخاصة بهم غدا الأحد وتنتهي يوم الأربعاء ايضا ويتم بدء استئناف العمل مرة أخرى يوم الخميس.
موعد عيد الفطر المبارك في السعودية
موعد عيد الفطر المبارك في السعودية غدا الاحد هو المتمم لشهر رمضان على أن يكون بداية اول ايام عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية ستكون الاثنين الموافق 2 مايو 2022 وبما أن بداية عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين، يبحث المواطنين في المملكة على مواقيت صلاة العيد بجميع محافظتها، يختلف التوقيت من محافظة لاخرى حسب وقت شروق الشمس، فلا يمكن ان تشرق الشمس في كل بقاع المملكة العربية السعودية في آن واحد، لذلك يختلف التوقيت بين محافظة وأخرى دقيقة أو دقيقتان في مواقيت الصلاة.
- سيؤدي سكان العاصمة السعودية مدينة الرياض صلاة العيد في ساحة المدينة في ال6.20 صباحا.
- أما في مدينة مكة المكرمة ستقام فيها صلاة العيد في تمام الساعة السادسة صباحا.
- وفي مدينة جدة سيتم بدء صلاة العيد في تمام السادسة ودقيقتين صباحا.
- أما موعد صلاة عيد الفطر في مدينة الرياض فسوف تكون في تمام الساعة الـ 5.32 صباحا.
- أما المدينة المنورة ستكون صلاة العيد في تمام الساعة الـ 6.6 صباحا.
- ويصلى سكان مدينة الأحساء غدا في تمام الساعة ال5.15 صباحا لإقامة صلاة العيد.
- سوف يبدأ سكان مدينة جدة لأداء صلاة العيد في تمام الساعة الـ 6.7 صباحا.
- أما سكان مدينة نجران سوف يقيمون صلاة الفطر في الساعة الـ 5.59 صباحا.
- ومدينة الطائف سوف تبد صلاة العيد غدا الاثنين في تمام الساعة الـ 6.2 صباحا.
- اما مدينة القطيف ستؤدي صلاة العيد في تمام الساعة الـ 5.17 صباحا.
- ونيوبي ستقيم صلاة الفطر في الساعة الـ 5.55 صباحا.
- ومدينة خميس مشيط سوف تصلي صلاة العيد في تمام الساعة الـ 5.57 صباحا.
- وسوف يؤدون سكان مدينة جازان صلاتهم في الساحات في تمام الساعة ال5.59 صباحا.
- أما مدينة الدمام سوف يصلون صلاة عيد الفطر في تمام الساعة الـ 5.16 صباحا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موعد صلاة عيد الفطر 1443 || ميعاد صلاة عيد الفطر المبارك 2022 في جميع انحاء المملكة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.