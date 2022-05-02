نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعرف الآن.. موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022 بجميع المدن حسب التوقيت المحلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد موعد صلاة عيد الفطر في الكويت 2022 من بين أكثر الأشياء التي يبحث عنها الكثيرون في مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك في ظل إعلان الجهات الشرعية بالكويت بأن اليوم الاثنين الموافق 2 مايو 2022 سيكون هو أول أيام شهر شوال والموافق الأول من عيد الفطر المبارك، ولهذا فقد بدأت التساؤلات تزداد حول موعد صلاة العيد في الكويت وعن أهم الضوابط التي سيتم اتباعها خلال أداء الشعائر.

موعد صلاة عيد الفطر في الكويت

كشفت وزارة الشؤون الإسلامية عن موعد صلاة العيد في الكويت وكذلك عن أماكن المصليات لأداء الصلاة في الساحات العامة داخل مختلف مدن الكويت خلال الساعات المقبلة.

وقد جاءت أماكن المصليات التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الإسلامية في الكويت على هذا النحو التالي:

موعد صلاة العيد 2022 في الكويت

يتساءل الآف من المواطنين داخل مختلف مدن الكويت خلال هذه الساعات حول متى يحين موعد صلاة العيد السعيد، وللإجابة هذا السؤال نشرت الجهات المعنية في وزارة الشؤون الإسلامية بدولة الكويت بيان رسمي في الأيام الأخيرة، وهذا بهدف الحديث والتنويه حول موعد صلاة عيد الفطر 2022 في جميع المصليات بمختلف المدن.

وقد جاءت مواعيد صلاة العيد السعيد 2022 بالكويت على هذا النحو التالي:

المدينة بداية وقت صلاة العيد بيان 05:17 ص السالمية 05:17 ص الفنطاس 05:17 ص الفروانية 05:17 ص الدسمة 05:17 ص سلوى 05:17 ص قرطبة 05:17 ص خيطان 05:17 ص الزهراء 05:17 ص العبدلي 05:17 ص بنيدر 05:17 ص المرقاب 05:17 ص أبو حليفة 05:17 ص الرابية 05:17 ص صباح السالم 05:17 ص الخيران 05:17 ص حولي 05:17 ص الأحمدي 05:17 ص الجهراء 05:18 ص الرقة 05:17 ص المنقف 05:17 ص المهبولة 05:17 ص الصليبية 05:18 ص العارضية 05:18 ص جليب الشيوخ 05:17 ص الرميثية 05:17 ص القرين 05:17 ص مدينة الكويت 05:17 ص الفحيحيل 05:17 ص الزور 05:17 ص جنوب السرة 05:17 ص

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية بالكويت قد طلبت من المواطنين ضرورة الالتزام بالحضور إلى المصليات قبل موعد صلاة العيد 2022 في الكويت وكذلك الالتزام التام والكامل بالتعليمات من أجل أن تخرج الشعائر بأفضل شكل ممكن وأن يبدأ بعدها المواطنين بالاستمتاع بعيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.