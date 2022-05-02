نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الكويت || توقيت صلاة عيد الفطر 2022 في العاصمة الكويتية وجميع المدن الكويتية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الكويت. يستقبل جموع المواطنين في جميع بلدان العالم الإسلامي والعربي غدا عيد الفطر المبارك 2022 بعد نهاية شهر رمضان المبارك، ويعد من المناسبات الدينية الهامة ومن ابرز مناسبات المسلمين في جميع البلدان العربية والإسلامية، ويستقبل جموع المسلمين عيد الفطر المبارك بصلاة العيد ومع قرب عيد الفطر المبارك بدأ الملايين من المواطنين في الكويت البحث عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في الكويت، وسوف نستعرض لكم من خلال الفقرات التالية موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الكويت

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الكويت

عيد الفطر المبارك في الكويت له مذاق خاص تعم الفرحة والسرور في مدن ومحافظات الكويت وتخرج الاسر للفسح والرحلات وزيارة الأهل والأصدقاء، حيث أن المواطن الكويتي يحرص على صلة الرحم في شهر رمضان والأعياد، وتختلف مظاهر الاحتفال بالعيد في المناطق والمدن في الكويت نظراُ لاختلاف العادات والتقاليد والثقافات بين الكثير من السكان والذين يتوافدون للكويت من جميع دول العالم، فتتعدد الجنسيات العربية والأجنبية في الكويت ولكن الجميع يتفق على الصلاة والتي هي من أهم مظاهر عيد الفطر المبارك.

موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الكويت

وأعلنت وزارة الأوقاف بالكويت عن موعد صلاة عيد الفطر 2022 في الكويت غدا الأثنين الموافق 2 مايو 2022م، ليكون في تمام الساعة 5.20 دقيقة في جميع أنحاء الكويت وأعلنت الوزارة عن الأماكن العامة لصلاة عيد الفطر المبارك وهي:

صباح السالم – مبارك الكبير – الأحمدي – الفحيحيل – أبو حليفة – المنقف – الرابية – العارضية – الصباحية – علي صباح السالم – العقيلة – الرقة – صباح الأحمد – جابر العلي – بيان – مشرق – السالمية – سلوى – الفروانية –– القصور – الفردوس – العارضية الصناعية – عبدالله المبارك – العمرية – الرقعي والأندلس.

عيد الفطر المبارك 2022 في الكويت

بدأت الاستعدادات لاستقبال العيد في الكويت مبكرا من جانب الحكومة الكويتية والتي خصصت العديد من أماكن التنزه والرحلات للمواطنين ، ومن العادات والتقاليد في الكويت هي إعداد المأكولات الشعبية وتناول الوجبات عقب صلاة العيد وتبدأ الأسواق الكويتية في الانتعاش خلال هذه الأيام التي يكثر فيها الشراء من ملابس وحلويات وأكلات مختلفة، على ان ينعاد العيد بالخير واليمن والبركات على جميع الامة الاسلامية والعربية

تهنئة عيد الفطر 2022