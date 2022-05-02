عاجل:- موعد صلاة عيد الفطر 2022 فى العراق لمتابعة مواعيد صلاة العيد فى الموصل وبغداد وجميع المدن العراقية نستعرضها الان مع حضراتكم ، استعداداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك فى بغداد وجميع المدن العراقية حيث مؤشرات البحث على جوجل تزايدت إلى حد كبير بحثاً عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك التي نستعرضها ونوافيكم مع حضراتكم الان

عاجل:- موعد صلاة عيد الفطر 2022 في العراق

اليوم الموافق ميلادياً اليوم الثاني من مايو موعدنا مع حلول عيد الفطر المبارك اعادة الله علينا وعلى جميع الامة العربية بالخير واليمن والبركات حيث يستقبل الساحات فى جميع المدن العراقية المصلين والمصليات، حيث اكدت الحكومة العراقية على تجهيز المساجد على استقبال جميع المصلين والمصليات هذا العام الامر الذي تسبب عليه ارتفاع معدلات البحث على جوجل بحثاً عن توقيت صلاة عيد الفطر المبارك فى العراق الذي نستعرضها و نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

توقيت صلاة عيد الفطر المبارك فى العراق

نستعرض الان مع حضراتكم توقيت صلاة عيد الفطر المبارك فى العراق على مستوي جميع المدن العراقية على النحو التالي