نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- موعد صلاة عيد الفطر 2022 فى العراق لمتابعة مواعيد صلاة العيد فى الموصل وبغداد وجميع المدن العراقية في المقال التالي
عاجل:- موعد صلاة عيد الفطر 2022 فى العراق لمتابعة مواعيد صلاة العيد فى الموصل وبغداد وجميع المدن العراقية نستعرضها الان مع حضراتكم ، استعداداً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك فى بغداد وجميع المدن العراقية حيث مؤشرات البحث على جوجل تزايدت إلى حد كبير بحثاً عن مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك التي نستعرضها ونوافيكم مع حضراتكم الان
عاجل:- موعد صلاة عيد الفطر 2022 في العراق
اليوم الموافق ميلادياً اليوم الثاني من مايو موعدنا مع حلول عيد الفطر المبارك اعادة الله علينا وعلى جميع الامة العربية بالخير واليمن والبركات حيث يستقبل الساحات فى جميع المدن العراقية المصلين والمصليات، حيث اكدت الحكومة العراقية على تجهيز المساجد على استقبال جميع المصلين والمصليات هذا العام الامر الذي تسبب عليه ارتفاع معدلات البحث على جوجل بحثاً عن توقيت صلاة عيد الفطر المبارك فى العراق الذي نستعرضها و نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال
توقيت صلاة عيد الفطر المبارك فى العراق
نستعرض الان مع حضراتكم توقيت صلاة عيد الفطر المبارك فى العراق على مستوي جميع المدن العراقية على النحو التالي
- ترفع صلاة عيد الفطر المبارك فى مدينة البصرة عند تمام الخامسة و 11 صباحاً حسب توقيت البصرة
- ترفع صلاة عيد الفطر فى اربيل عند تمام الخامسة و11 دقيقة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة اربيل
- ترفع صلاة عيد الفطر فى دهوك عند تمام الخامسة و 12 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة دهوك
- ترفع صلاة عيد الفطر المبارك فى مدينة القادسية عند تمام الخامسة و 12 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة القادسية
- بينما ترفع صلاة عيد الفطر المبارك فى مدينة بابل عند تمام الخامسة و11 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة بابل
- ترفع صلاة عيد الفطر المبارك فى مدينة بغداد عند تمام الخامسة و 11 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة بداد
- ترفع صلاة عيد الفطر فى مدينة بغداد عند تمام الخامسة و 11 دقيقة حسب توقيت العاصمة العراقية
- ترفع صلاة عيد الفطر فى مدينة صلاح الدين عند تمام الخامسة و 12 دقيقة حسب توقيت مدينة صلاح الدين
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